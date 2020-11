Voici les choses dont les propriétaires de Xbox Series X se plaignent actuellement

in

La Xbox Series X est enfin sortie, apportant des fréquences d’images plus élevées à nos téléviseurs. Le lancement n’a cependant pas été sans problèmes, le COVID-19 faisant un certain nombre de cas sur la disponibilité des stocks. Oh, et le manque de jeux de première génération de nouvelle génération, mais nous oublierons cela car Game Pass vous offre des centaines de jeux à emprunter si vous continuez à dépenser de l’argent à Microsoft.

Maintenant que les gens ont réellement leurs pattes sales et couvertes de Dorito sur leurs consoles, nous avons vu des tonnes de messages Reddit sur différents problèmes, rassemblés de manière pratique dans ce superthread. Vous avez peut-être vu les vidéos de consoles apparemment avec de la fumée s’échappant du dessus. Nous disons apparemment parce qu’il est vraiment très facile de simuler cela en utilisant une vape, et si vous soufflez des nuages ​​de vape dans votre console, vous aurez probablement des problèmes matériels sur toute la ligne. Ne faites pas cela, l’agriculture d’influence n’en vaut pas la peine.

Cela dit, il semble y avoir des points d’interrogation légitimes sur le matériel utilisé dans la Xbox Series X. Comme les multiples rapports du lecteur de disque n’acceptant pas les disques ou étant étrangement bruyant. Ou les autres rapports de «bruits mystérieux», qui ont été attribués à des choses comme un câble d’alimentation à l’intérieur heurtant une pale de ventilateur.

Certains jeux semblent trop solliciter la console, ce qui entraîne des artefacts graphiques à l’écran. Assassin’s Creed: Valhalla est l’un des coupables, mais d’autres titres montrent également les mêmes lignes verticales. Maintenant, nous ne savons pas si l’utilisateur utilisait le câble HDMI fourni avec la console, ou celui qu’il avait déjà. Avec les fréquences d’images plus élevées que la Xbox Series X peut pousser, un câble prenant en charge la bande passante nécessaire est essentiel et le câble que vous avez utilisé avec votre ancienne console peut ne pas fonctionner. Certaines personnes ont fait remarquer que la fonction de fréquence d’images variable pourrait être la cause, donc si vous rencontrez des problèmes, essayez d’abord de la désactiver.

AC: Valhalla semble également envoyer certaines consoles dans l’au-delà, ce qui est légèrement ironique. Oh, et certaines consoles ne téléchargent pas de jeux pendant qu’elles sont en mode veille, mais cela pourrait simplement être dû à la surcharge des serveurs de Microsoft en ce moment avec toutes les nouvelles consoles essayant de télécharger des mises à jour. Cela a même supprimé les autres services de Microsoft hier, ce qui m’a empêché d’accéder à mon compte Outlook jusqu’à ce que l’authentification recommence à fonctionner.

Est-ce la récolte habituelle des malheurs des premiers utilisateurs? Cela pourrait bien l’être, comme nous l’avons vu à plusieurs reprises avec toutes les versions récentes de la console. Voyons ce que le lancement de la PlayStation 5 demain apportera…

Qu’est-ce que tu penses? Avez-vous la nouvelle Xbox? Avez-vous eu des problèmes avec cela? Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires ou reportez la discussion sur notre Twitter ou Facebook.

