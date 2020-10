Voici les 16 équipes VALORANT qui se qualifient pour le First Strike Nerd Street Gamers Closed Qualifier

Shark Street Drak Kanhji Mat KOS

Dans la grande famille Drak, voici la nouvelle version du petit dernier, le "Street Drak".Un look toujours aussi hors norme, des caractéristiques techniques toujours plus évoluées, le Street Drak se destine à tous ceux qui souhaitent afficher leur état d'esprit, agressif et décalé. Nouvelle version du Street