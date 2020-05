Voici le top 5 des VUS intermédiaires les plus économes en carburant en Inde!

Bien que les VUS ne soient pas intrinsèquement économes en carburant par rapport aux berlines avec hayon arrière, nous avons compilé ici une liste des cinq VUS intermédiaires les plus éconergétiques disponibles sur le marché actuellement.

Les VUS sont parmi les styles de carrosserie les plus appréciés des voitures de nos jours et cette tendance ne va nulle part de sitôt. En Inde, le segment des SUV de taille moyenne est l’un des segments les plus compétitifs de tous et il continue de croître à un rythme alarmant. Nous avons déjà des leaders établis dans ce segment et nous continuons de voir encore plus de joueurs entrer. Cependant, les VUS sont naturellement économes en carburant, mais cela continue d’être une préoccupation pour la plupart des acheteurs de VUS. Nous avons donc compilé ici une liste des cinq VUS intermédiaires les plus économes en carburant disponibles sur le marché à l’heure actuelle.

Hyundai Creta

Le Creta est en fait l’un des VUS intermédiaires les plus économes en carburant de son segment.

La Hyundai Creta a été une référence absolue depuis ses débuts et avec sa nouvelle génération, elle continue d’être un favori parmi les Indiens. L’aspect de la voiture de nouvelle génération n’est peut-être pas du goût de tout le monde, mais elle est toujours aussi riche en fonctionnalités et présente toujours un bon rapport qualité-prix. Hyundai propose la Creta avec des moteurs essence et diesel 1,5 L ainsi qu’un moteur turbo essence 1,4 L. Les versions diesel de la Creta ont un kilométrage réel de 17 kmpl et 18 kmpl pour les variantes manuelles et automatiques respectivement. Pendant ce temps, les versions essence de la Creta ont un kilométrage de 12 kmpl et 16 kmpl pour les variantes manuelles et automatiques respectivement. Le Creta est en fait l’un des VUS intermédiaires les plus économes en carburant de son segment.

Kia Seltos

Tout comme le Creta, le Seltos est leader dans sa catégorie avec ses moteurs économes en carburant parmi les VUS de taille moyenne

Le Kia Seltos est essentiellement le frère de Hyundai Creta et si nous acclamons le Creta pour son efficacité énergétique, nous devons le faire également pour le Creta. Il s’avère que le Kia Seltos est devenu plus populaire que le Creta, principalement en raison de son look époustouflant et de ses intérieurs haut de gamme avec de nombreuses fonctionnalités réservées aux segments. Sous le capot, le Seltos est doté des mêmes moteurs essence et diesel 1,5 L et du moteur turbo 1,4 litre que le Creta. Naturellement, les chiffres réels d’efficacité énergétique des Seltos sont assez similaires à ceux de la Creta pour les moteurs à essence et diesel. Tout comme la Creta, la Seltos a également une efficacité énergétique de premier ordre.

MG Hector

Le Hector est le seul SUV du segment à avoir un groupe motopropulseur hybride doux et son rendement énergétique est évalué à 15,8 kmpl.

Voici un autre SUV flambant neuf et très bien accueilli par les clients. C’est une course de rats parmi les constructeurs automobiles avec des fonctionnalités de nos jours et le Hector ne prend certainement pas de retard. Il est arrivé avant les Seltos et la Creta et a déjà bien posé son pied sur le marché. Il a également l’air assez décent et est le plus grand des VUS de taille moyenne. Le Seltos dispose de trois options de moteur sous le capot – diesel 2,0 litres, hybride essence 1,5 et moteur essence 1,5 litre. La version diesel de l’Hector retourne un kilométrage de 17,4 kmpl tandis que l’essence renvoie 14,16 kmpl. Le Hector est également le seul VUS du segment à avoir un groupe motopropulseur hybride doux et son rendement énergétique est évalué à 15,8 kmpl.

Renault Duster

Renault lancera le Duster avec un nouveau moteur turbo essence de 1,3 L et nous devrons attendre et découvrir le chiffre de la consommation de carburant de cela aussi.

Le Duster est le SUV d’origine qui a donné vie au segment des SUV de taille moyenne en Inde il y a des années. Avant l’ère BS6, Renault proposait le Duster avec des moteurs à essence et diesel. Cependant, à l’ère BS6, le Duster est uniquement essence. C’est assez triste car le moteur diesel du Duster était sacrément efficace, en fait le meilleur du segment. Le Duster est actuellement propulsé par un moteur à essence de 1,5 L qui vous donne une consommation de carburant de 13,06 kmpl. Ce n’est certainement pas le meilleur de sa catégorie, mais certainement meilleur que la plupart des autres VUS. Renault lancera également le Duster avec un nouveau moteur turbo essence de 1,3 L et nous devrons attendre et découvrir le chiffre de la consommation de carburant de cela également.

Nissan Kicks

Le Nissan Kicks est un SUV très sous-estimé et n’a pas connu beaucoup de succès commercial sur le marché, mais a un meilleur kilométrage que la plupart des autres.

Tout comme les Seltos et Creta sont des voitures jumelles, la Renault Duster et les Nissan Kicks sont également des voitures jumelles. Ils partagent les mêmes fondements et ont les mêmes moteurs sous le capot. Le Nissan Kicks est un SUV très sous-estimé et n’a pas connu beaucoup de succès commercial sur le marché. Le Kicks est toujours un SUV élégant qui obtient un intérieur décemment équipé et il est également plus économe en carburant que la plupart des autres VUS de taille moyenne. Le Kicks est propulsé par les mêmes moteurs à essence 1,5 L et 1,3 L turbo-essence que le Duster. Nissan propose également l’option d’une boîte de vitesses CVT sur les Kicks. Le chiffre d’efficacité énergétique ARAI pour les manuels essence et turbo est respectivement de 13,9 kpl et 15,8 kpl. Cependant, Nissan n’a pas encore dévoilé les chiffres du kilométrage avec la boîte de vitesses CVT.