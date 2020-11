Voici le téléphone VAIO Sony Ericsson qui n’a jamais été

Un prototype de téléphone Sony Ericsson de marque VAIO a vu le jour à partir de 2010.

L’appareil Android avait un clavier coulissant complet et était destiné à être utilisé comme un ordinateur portable.

On ne sait pas pourquoi le téléphone a été annulé.

Te souviens tu EngadgetLa rumeur de 2010 selon laquelle Sony Ericsson travaillait sur un téléphone Android de marque VAIO qui n’est jamais venu sur le marché? Il s’avère que c’était réel – et nous avons maintenant un bien meilleur aperçu du combiné. XDA a obtenu des photos de haute qualité du prototype VAIO de Sony qui confirment à la fois son existence et montrent ce que vous auriez pu vivre si le téléphone avait atteint les rayons des magasins.

Fidèle aux rapports, le téléphone VAIO dispose d’un grand écran de 5,5 pouces (inhabituel pour l’époque) avec un clavier QWERTY à charnière coulissant rappelant le HTC Swift. Il possède les boutons de navigation Android auxquels vous vous attendez sur un téléphone de l’époque, mais il était clairement destiné à être utilisé davantage comme un ordinateur portable – d’où la marque VAIO. Le prototype de téléphone de Sony serait un plaisir à taper entre son «espacement confortable» et son «grand voyage», sans parler des touches Android en bas à gauche.

Il y a aussi une seule caméra arrière (ce n’était pas destiné à une ère de visioconférences). L’appareil présenté ici exécute Android 2.1 Eclair.

En relation: Y a-t-il encore des téléphones avec un clavier QWERTY physique?

On ne sait pas pourquoi Sony a supprimé l’appareil, bien qu’il soit peut-être la proie de facteurs qui ont fait couler des appareils de niche comme le Xperia Play. Plus important encore, cela a peut-être été prématuré – la puissance informatique mobile et la plate-forme Android n’étaient pas aussi puissantes en 2010, limitant son attrait en tant que remplacement d’un ordinateur portable. Il est maintenant relativement facile de gérer des tâches de type PC avec un téléphone ou une tablette si vous êtes vraiment déterminé.

Il est peu probable que Sony revienne à ce facteur de forme. La société a déchargé sa division VAIO des années plus tard, et l’unité mobile de Sony n’est pas aussi puissante qu’elle l’était autrefois, même avec des téléphones capables comme le Xperia 5 II dans sa liste. Ne désespérez pas, cependant. Des entreprises comme Fxtec et Planet Computers proposent des téléphones de type ordinateur portable si vous êtes toujours enclin, et ils sont plus capables que le produit annulé de Sony n’aurait jamais pu l’être.