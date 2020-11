Voici le stand de Jerome Boateng

Il est toujours possible pour Jerome Boateng de rester au FC Bayern. L’ancienne star du FCB Xabi Alonso s’extasie sur un ancien coéquipier. Corentin Tolisso, récemment échoué, devrait être de nouveau disponible pour l’équipe de Munich pour la comparution en tant qu’invité samedi au VfB Stuttgart. Ici vous pouvez trouver des nouvelles et des rumeurs sur FCB.

Flick fait l’éloge des délinquants rouges: vous trouverez ici des nouvelles et des rumeurs sur le FC Bayern de la veille.

Jerome Boateng quitte-t-il le Bayern? C’est l’état

Reste-t-il ou part-il? Des rumeurs sur l’avenir de Jerome Boateng circulent presque tous les jours. après le image-Zeitung avait rapporté début novembre que le départ du défenseur central de 32 ans l’été prochain était un accord conclu, les a ramenés jeudi et a suggéré un éventuel revirement.

La raison en est Hansi Flick, qui a exprimé sa confiance dans le joueur lors d’une conversation personnelle. SPOX et Goal savent: l’entraîneur du Bayern serait en fait tout sauf opposé au séjour de Boateng (contrat jusqu’en 2021). Il est très satisfait de la forme actuelle du champion du monde 2014 et continue de le considérer comme un élément important de l’équipe.

Une déclaration fiable indiquant s’il y a plus à dire sur le séjour que sur la séparation ne peut être faite sept mois avant la fin du contrat. Cela dépend aussi beaucoup de la façon dont les choses se passent avec David Alaba. Puisqu’un autre défenseur central (potentiel) est susceptible de partir l’été prochain avec Javi Martinez et Niklas Süle ne donne pas toujours l’impression la plus appropriée, comme c’est actuellement le cas, Boateng pourrait même devoir rester pour le FCB.

Boateng lui-même peut bien imaginer une prolongation de contrat – indépendamment de la spéculation actuelle. « Je me sens vraiment bien et en pleine forme et j’ai livré et performé ces derniers mois. C’est aussi le retour que je reçois de Hansi Flick et de mes coéquipiers. C’est la chose la plus importante pour moi. Je me concentre à 100% sur cela. pour défendre les cinq titres de la saison dernière avec le club. Quand le jour viendra où les chemins se sépareront, je me remémorerai fièrement les années et les nombreux succès avec ce club. Peu de footballeurs peuvent vivre cela », a déclaré Boateng le 19 novembre dans une interview avec SPOX et Goal.

FC Bayern, Actualités: Xabi Alonso s’extasie sur Thiago

Xabi Alonso avait pas mal de coéquipiers très talentueux lors de son passage au Bayern (2014-2017). Selon ses propres déclarations, le Basque a été particulièrement impressionné par son compatriote Thiago Alcantara.

« J’ai adoré le regarder. La façon dont il est entré en contact avec les attaquants et a aidé à défendre avec ses qualités spéciales », a déclaré l’actuel entraîneur de la deuxième équipe de la Real Sociedad à propos du maintenant au Liverpool FC. a contracté le milieu de terrain.

Alonso, 39 ans, a déclaré: « Thiago aime le football. Il le montre avec sa personnalité et sa façon de jouer. Il est capable d’entrer en contact très facilement avec ses coéquipiers. Il fait un travail fantastique au Bayern. fait. »

© imago images / Équipe 2

FC Bayern: Corentin Tolisso probablement apte au match de Stuttgart

Plus récemment, Corentin Tolisso était absent du Bayern avec des problèmes musculaires. Jeudi, cependant, le Français de 26 ans a pu s’entraîner pleinement avec l’équipe des champions du record d’Allemagne. Un retour dans l’effectif pour le match à l’extérieur au VfB Stuttgart (samedi, 15h30 dans le téléscripteur en direct) est donc probable.

FC Bayern: PK avec Hansi Flick dans le téléscripteur en direct

Avant le duel avec le VfB, l’entraîneur du Bayern Flick répondra aux questions des journalistes. Le discours de presse commence le vendredi après-midi à 12h30. Comme d’habitude, nous vous proposons un ticker en direct. Le PC est également diffusé sur la chaîne YouTube du club.

FC Bayern Munich: les trois prochains matchs