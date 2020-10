Voici le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G et sa bosse de caméra insensée

Rendu basé sur la CAO du Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

MISE À JOUR: Steve Hemmerstoffer a partagé un nouvelle version de la bosse de la caméra Galaxy S21 Ultra. Samsung n’a pas encore finalisé la configuration, selon les sources, et celle illustrée aujourd’hui est une autre option qui comprend un capteur supplémentaire. L’histoire de la mise à jour continue ci-dessous:

Moins de 12 heures après la présentation de la norme Samsung Galaxy S21 dans son intégralité pour la première fois, Steve Hemmerstoffer est de retour avec la CAO rend et un Vidéo à 360 degrés du Galaxy S21 Ultra 5G haut de gamme.

Spécifications et affichage du Samsung Galaxy S21 Ultra

Comme le Samsung Galaxy S21, le modèle de marque Ultra serait livré avec le Qualcomm Snapdragon 875 non annoncé aux États-Unis. Les acheteurs en Europe, quant à eux, devront se contenter de l’Exynos 1000 ou 2100 (nom à confirmer).

Ces chipsets devraient côtoyer un minimum de 128 Go de stockage et 12 Go de RAM sur tous les marchés. La prise en charge des cartes MicroSD est également très probable, bien que d’autres modèles avec stockage et RAM supplémentaires soient en cours de développement.

Du côté logiciel, attendez-vous à Android 11 et One UI 3.0 préinstallés. Les rendus divulgués confirment que les clients pourront interagir avec le logiciel sur un énorme écran AMOLED de 6,9 ​​pouces avec des courbes subtiles de chaque côté.

Samsung a sélectionné des lunettes minimales et un menton encore plus fin, en plus d’un trou de perforation centré pour la caméra selfie, cette dernière est devenue le look signature de la marque au cours des douze derniers mois.

Rendu basé sur la CAO du Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Quiconque s’inquiète de la batterie sera ravi d’entendre Selon les rumeurs, le Galaxy S21 Ultra aurait une autonomie de 5000 mAh par rapport à son prédécesseur. Grâce à une meilleure efficacité du chipset et du département modem 5G, une plus longue durée de vie de la batterie est presque garantie.

En ce qui concerne la taille globale, le Galaxy S21 Ultra est un peu plus petit que le Galaxy S20 Ultra (166,9 x 76 x 8,8 mm) à 165,1 x 75,6 x 8,9 mm. Pour plus d’informations, le Galaxy Note 20 Ultra mesure 164,8 x 77,2 x 8,1 mm.

Samsung poursuivra la tendance massive de la caméra

Lorsque nous retournons le Galaxy S21 Ultra, il est clair que le smartphone suit les traces de son petit frère. Il adopte la nouvelle conception de bosse de caméra que Samsung prépare, ce qui signifie une conception qui enveloppe les bords et met en évidence les capteurs individuels.

Mais la taille de la bosse semble suggérer Samsung veut amener la configuration à un autre niveau. Les rendus divulgués révèlent des plans pour un flash LED et quatre ou cinq caméras, contre trois sur le Galaxy S21.

Max Weinbach a suggéré qu’une nouvelle version du capteur de 108 mégapixels introduit sur le Galaxy S20 Ultra est à prévoir aux côtés d’un appareil photo de 16 mégapixels. Ce dernier peut prendre en charge des capacités ultra grand angle.

Deux autres caméras offriront des résolutions de 10 mégapixels. Des rumeurs récentes suggèrent qu’il pourrait s’agir de tireurs à zoom périscope et téléobjectif qui permettent un système de zoom beaucoup plus avancé. La configuration alternative de la caméra comprend également un mystérieux cinquième capteur.

Quand le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G sortira-t-il?

Samsung a présenté la série Galaxy S20 en février et a sorti les smartphones en mars. Mais alors que Huawei ne peut plus rivaliser en dehors de la Chine et que d’autres concurrents lancent leurs appareils des mois plus tard, Samsung modifie son calendrier de lancement.

Steve Hemmerstoffer, Max Weinbach et Android Central ont corroboré des rapports récents sur le dévoilement d’un Galaxy S21, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra en janvier, suivi d’une sortie en février. C’est un mois plus tôt que d’habitude et cela signifie qu’il y aura peu de produits phares concurrents sur le marché.

Malheureusement, il n’y a pas de mot sur les plans tarifaires pour le moment. Mais compte tenu des critiques auxquelles Samsung a été confronté en raison de ses prix élevés sur le Galaxy S20, le Galaxy S21 Ultra devrait être un peu moins cher que son prédécesseur.

Plus précisément, Samsung devrait fixer le prix du Galaxy S21 Ultra à 1299 $ aux États-Unis comme le Galaxy Note 20 Ultra, au lieu de 1399 $ comme le Galaxy S20 Ultra.