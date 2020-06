Voici le lifting de la boussole Jeep en Inde; Ou est-ce?

Jeep a dévoilé le lifting Compass 2020 à destination de l’Inde, mais il n’y a aucun changement de conception à l’envers. Il obtient cependant plus de technologie et un nouveau moteur turbo-essence de 1,3 L.

Après beaucoup d’anticipation, Jeep a finalement dévoilé le Compass Facelift 2020 à l’étranger. Oui, ce que vous voyez ci-dessous est le lifting Jeep Compass 2020. Vous vous demandez ce qui est nouveau sur ce SUV. Eh bien, à première vue, rien n’a vraiment changé. Il était prévu que Jeep donnerait une refonte considérable à la conception du lifting Compass avec cette mise à jour, mais les changements les plus importants pour ce lifting se trouvent sous sa peau. Le Jeep Compass Facelift a acquis un nouveau moteur turbo-pétro avec plus de technologie à l’intérieur.

En termes de design, il n’y a littéralement aucun changement sur le SUV de l’avant vers l’arrière. Le visage est exactement le même, le profil et l’arrière sont également identiques. Bien que le Jeep Compass ait toujours été un beau SUV et qu’il ait toujours l’air moderne, certains changements de conception auraient été les bienvenus. Le seul changement notable est les roues en alliage nouvellement conçues et Jeep propose également quelques nouvelles options de couleur sur le SUV.

À l’intérieur, le design du tableau de bord reste également identique à la voiture pré-lifting. Ce que le Compass a gagné, c’est le nouveau système d’infodivertissement des services Uconnect qui intègre la technologie de la voiture connectée. Vous pouvez utiliser votre smartphone ou même votre application de montre pour faire fonctionner certaines fonctionnalités de la voiture. Il est également livré avec une navigation en ligne avec des mises à jour du trafic en direct, des services d’urgence en cas de crash ainsi que l’état en direct de divers paramètres. En dehors de cela, le Compass gagne également des sièges avant électriques, un système Alpine Audio et des sièges avant ventilés.

Sinon, la boussole continue avec toutes les autres fonctionnalités qu’elle offrait auparavant. Certaines de ces caractéristiques phares seraient un toit ouvrant panoramique, une climatisation à deux zones, Android Auto et Apple CarPlay, un régulateur de vitesse, le système Jeep Selec-Terrain AWD. Sur le plan de la sécurité, le Compass comprend des fonctionnalités telles que six airbags, l’ABS avec EBD, des capteurs de stationnement avant et arrière, un contrôle électronique de la stabilité ainsi qu’un avertissement de collision et un avertissement de sortie de voie.

Le plus grand changement pour le lifting Compass a été un nouveau moteur turbo essence de 1,3 L. Ce nouveau moteur est disponible en deux états: une variante de 130 ch avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports et une variante de 150 ch avec une boîte de vitesses DCT à 6 rapports. La boussole équipée DCT obtient même un nouveau mode Sport maintenant. Certaines variantes du Compass ont également été électrifiées avec un nouveau groupe motopropulseur hybride rechargeable 4Xe qui fournit jusqu’à 240 ch de puissance. Jeep a également revu la maniabilité et la suspension de la boussole pour laquelle elle devrait avoir une meilleure expérience de conduite.

Le nouveau moteur turbo-essence de 1,3 L devrait remplacer le moteur turbo-essence de 1,4 L existant dans le Compass à l’échelle mondiale. Nous ne sommes cependant pas très sûrs si ce moteur arrivera en Inde. Le Compass pourrait continuer avec ses moteurs turbo-essence 1,4 L existants et ses moteurs diesel 2,0 L en Inde. Le lifting Jeep Compass sera lancé sur le marché indien tôt ou tard, mais nous n’avons pas encore de calendrier précis.