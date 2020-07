Voici le jeu gratuit d’Epic de la semaine prochaine

Maintenant que vous pouvez acheter le lot de jeux gratuits de cette semaine sur Epic Games Store, il est temps de regarder à l’avance ce qui se trouve sur le pont. Le titre gratuit de l’Epic Games Store de la semaine prochaine a été révélé, et c’est un jeu délicieusement relaxant appelé Wilmot’s Warehouse.

Pas de honte si vous avez raté ce match l’année dernière, car il n’est pas arrivé avec beaucoup d’éclaboussures. Mais ne laissez pas cela vous empêcher de le prendre, car l’entrepôt de Wilmot contient beaucoup de profondeur dans un package simple. Vous êtes Wilmot, qui est un carré – vous vous souviendrez peut-être de Thomas Was Alone, du moins au début. Mais l’action ici est basée sur la gestion d’un grand entrepôt et la prise de décisions sur l’endroit où placer les choses afin que vous puissiez les trouver quand vous en avez besoin.

«Un jeu pour les gens qui aiment organiser des choses», lit-on dans la description, et c’est vrai – Wilmot’s Warehouse pourrait être juste le jeu pour tous les fans de Marie Kondo. Chaque journée commence par une phase d’organisation, au cours de laquelle vous recevrez les livraisons et rangez les cartons qui arrivent dans l’entrepôt comme bon vous semble.

Vous avez autant de temps que vous le souhaitez pour le faire, et lorsque vous avez tout ce que vous voulez, vous commencez la phase de réalisation. Les clients arriveront à une fenêtre et vous demanderont des choses, et c’est votre travail de s’affairer dans l’entrepôt et de trouver ce qu’ils veulent.

Cela semble assez simple, mais lorsque vous arrivez au point où vous avez affaire à plus de 30 types de produits – chacun marqué avec une sorte d’emballage unique – il peut être difficile de rester au courant des commandes qui font la queue.

Wilmot’s Warehouse a été nominé pour un prix d’excellence en design aux IGF Awards 2018, et c’est certainement celui qui vaut le détour. Vous pourrez obtenir votre copie gratuitement sur Epic Games Store à partir du 6 août à 8h00 PDT / 11h00 EDT / 16h00 BST.

