Voici le Google Pixel 4a en bleu, disponible pour une durée limitée

Le Pixel 4a était l’un de mes téléphones préférés à lancer cette année. Il avait un écran fantastique, les caméras légendaires de Google et la merveilleuse interface Pixel UI, le tout pour 349 $. Dans une année où nous devrions tous économiser un peu plus d’argent, les téléphones abordables sont là.

Même si j’ai adoré le Pixel 4a, Google ne l’a proposé qu’en une seule couleur: Just Black. C’était une assez grosse déception car des fuites suggéraient que l’appareil serait disponible dans plusieurs coloris. La couleur noire est bonne, mais c’est amusant d’avoir plusieurs options de couleur lors de l’achat d’un appareil.

Maintenant, Google propose le Pixel 4a dans une nouvelle couleur: Barely Blue. Le téléphone est d’une couleur bleu bébé tamisée et est livré avec un bouton d’alimentation orange amusant, remplaçant le bouton d’alimentation bleu sarcelle de la couleur Just Black.

Cette couleur n’est disponible que pendant une durée limitée et Google dit qu’une fois qu’elle est épuisée, elle se vend. Si vous êtes intéressé, vous voudrez sauter sur celui-ci rapidement. Le modèle Barely Blue sera également disponible au Japon au début de 2021, bien que nous n’ayons pas reçu de détails supplémentaires sur la disponibilité au Japon.

Le modèle Barely Blue coûte le même prix que le modèle Just Black – 349 $ – et est maintenant disponible sur le Google Store. Si vous souhaitez acheter chez un autre détaillant, le modèle Just Black est toujours disponible sur Amazon, Best Buy, etc.

Google Pixel 4a Le meilleur de Google pour 349 $ Obtenir l’expérience Google n’a jamais été aussi accessible. Un téléphone compact facile à utiliser, un bel écran et l’un des meilleurs appareils photo de cette gamme de prix. Le Pixel 4a est difficile à battre.

