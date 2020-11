Voici le château de Super Mario 64 refait dans Warframe

Comme tous les jeux Nintendo que nous ne verrons probablement jamais sur PC, Mario a l’habitude d’apparaître ici et là grâce à divers moddeurs. Nous voyons généralement le plombier nerveux dans Minecraft, mais quelqu’un a sorti un port non officiel de Super Mario 64 plus tôt cette année. Maintenant, cependant, certaines personnes ont apporté l’esprit de Mario à Warframe – en quelque sorte.

Certains joueurs de Warframe ont décoré leur Dojo pour ressembler au château de la princesse Peach de Mario 64 et l’ont partagé sur Reddit avec des effets sonores supplémentaires – C’est magnifique. Tout fonctionne sur un thème Warframe, bien sûr, mais c’est toujours surréaliste d’entendre les chiptunes coquelicots et la conception sonore de Mario en prise avec la science-fiction eldritch de Warframe. Cela dit, j’ai eu le plaisir de voir un Tenno chonky sauter une pipe et tomber vers le château comme s’il avait l’intention de sauver la princesse Peach. C’est assez d’Internet pour moi pour un jour.

Il y a aussi une certaine surprise à la fin du clip Reddit, mais nous vous laisserons le soin de le découvrir par vous-même – assurez-vous que votre son est activé pour toute l’expérience.

Vous pouvez le découvrir dans toute sa splendeur ci-dessous, ou dans la vidéo YouTube de Vash Cowaii pour un look plus ciblé.

J’ai construit un château de princesse Peach à grande échelle à partir de Mario 64 dans mon dojo. C’EST UN MOI… euh de Warframe

Créer un dojo pour vous-même peut être un peu compliqué. Lorsque vous créez un clan, vous recevrez le plan d’une clé Dojo. Vous pouvez le forger dans votre fonderie, mais cela vous coûtera 1500 crédits, un Morphic, 500 Ferrite et 500 Polymer Bundles. Cela prend également 12 heures, mais vous pouvez vous dépêcher en vous séparant de dix Platinum pour l’obtenir immédiatement.

Une fois que cela est fait, rendez-vous simplement sur votre Star Chart pour trouver le menu de votre clan et votre Dojo. La décoration peut prendre un certain temps à se familiariser avec, mais cela vaut sans aucun doute la peine de mélanger Warframe avec le jeu qui vous plaît.

