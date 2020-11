Voici le calendrier des événements en ligne de Smash Summit 10

Image via Beyond the Summit

Beyond the Summit est sur le point de mettre en place l’un des plus grands Mêlée Super Smash Bros. événements des années, combinant les commentaires de son studio et les meilleurs joueurs en compétition en ligne Fracasser Sommet 10.

Du 19 au 22 novembre, les fans recevront une belle variété de Mêlée du contenu, d’un support pour l’Amérique du Nord et l’Europe, à un tournoi de schtroumpfs, jusqu’aux manigances habituelles de la nuit mafieuse.

Présentation… Smash Summit 10 en ligne! 🗓️ 19 – 22 novembre👥 20 joueurs🏆 10,00 $ + en prix Ce sera un événement incroyable … et nous ne l’échangerions contre rien au monde 😉 pic.twitter.com/Pcpvsi3Hg1 – Beyond the Smash (@BTSsmash) 26 octobre 2020

L’action débutera à 12h CT tous les jours, avec le championnat Caster qui donnera le coup d’envoi le premier jour pour réchauffer le public. À partir de là, vous pouvez vous attendre à ce que la fourchette de double élimination de l’UE soit en tête de la journée tout au long du reste de l’événement.

Voici toutes les heures pour chaque événement et tranche qui fait partie de Fracasser Summit 10 en ligne.

19 novembre

Heure de débutEvent12pm CTCaster Championship 15pm CTSmurf Tournament8: 30pm CTMafia/Parmi nous

20 novembre

Heure de débutEvent12pm CTEU Bracket3pm CTGroup A6: 30pm CTGroup C10pm CTMafia/Parmi nous

21 novembre

Heure de débutEvent12pm CTEU Bracket3pm CTGroupe D6: 30pm CTGroup B10pm CTMafia/Parmi nous

22 novembre

Heure de débutEvent12pm CTEU Bracket2: 30pm CTTop 1610pm CTMafia/Parmi nous

Vous pouvez regarder l’événement entier sur le BTS Fracasser Chaîne Twitch.