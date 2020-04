Voici la toute première annonce de Hyundai Santro avec Shah Rukh Khan

Hyundai Santro a été lancée en 1998 comme la première berline avec hayon arrière en Inde. En 2018, la trappe a été relancée dans un nouvel avatar.

Hyundai a fait ses débuts en Inde en 1998 avec l’humble mais élégant Santro. Le hayon au look cool a plu à beaucoup en raison de son allure de grand garçon, de son grand espace pour la tête et de son moteur énergique. Peu de temps après, un an après, Maruti a lancé son propre grand garçon, le WagonR.

Hyundai Santro est venu avec de nombreuses fonctionnalités premium que le WagonR ne possédait pas. La société sud-coréenne a rencontré un succès immédiat avec Santro et avec quelques lancements dans les années à venir, elle est devenue le deuxième meilleur fabricant en Inde, après Maruti.

Voici la toute première annonce diffusée à la télévision nationale sur la Hyundai Santro. Nous savons tous qui est l’ambassadeur de la marque Hyundai, en particulier Santro. L’annonce mettait en vedette Shah Rukh Khan, qui faisait partie des jeunes armes émergentes à l’époque.

Cette annonce a été diffusée en 1998, à peu près au moment du lancement de la voiture. Dans cette annonce, Shah Rukh Khan explique tous les points forts du Santro dont un coup de poing de comédie. Fait intéressant, Hyundai a toujours réussi à conserver deux ou trois choses de l’ancien Santro.

Dans la publicité, Shah Rukh Khan nous parle des détails de son moteur, de son espace de tête, de son confort, de ses caractéristiques de conduite et enfin, pourquoi est-ce la voiture familiale parfaite. Santro a utilisé un moteur à essence Epilson à quatre cylindres de 1,1 litre qui a donné 63 chevaux.

Même à cette époque, Hyundai était l’une des premières voitures économiques à offrir la climatisation, les vitres électriques avant, la ceinture de sécurité arrière, la direction assistée, le système de musique intégré, l’essuie-glace arrière, les feux de brouillard avant et les enjoliveurs. Initialement, il s’est opposé à Maruti Zen mais avec le WagonR, Santro a trouvé son parfait rival.

Même maintenant, le même moteur a été utilisé dans le nouveau Santro. Il a également le même objectif d’offrir de nombreuses fonctionnalités de premier plan comme la caméra de stationnement arrière, les bouches d’aération arrière, l’IRVM de jour et de nuit et bien plus encore.