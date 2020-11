Voici la piste Run the Jewels pour Cyberpunk 2077, qui claque

in

Avec ses thèmes d’oppression des entreprises, de stratification de classe et de lutte contre ceux-ci, il serait difficile pour Cyberpunk 2077 de trouver un meilleur collaborateur musical que Run the Jewels. Le supergroupe hip hop basé à Atlanta vient de sortir son morceau «No Save Point», qui apparaîtra sur la bande originale officielle de Cyberpunk 2077.

La piste est instantanément reconnaissable sous le nom de RTJ, avec des synthés sonores sur un coup de pied de grosse caisse résonnant. Les paroles placent El-P et Killer Mike directement dans l’action du jeu cyberpunk, et ce n’est pas un changement radical par rapport à la façon dont ils envisagent le présent dans RTJ4, sorti plus tôt cette année.

«Si vous avez les crédits, je vais tirer le crime du siècle – la moralité n’est qu’un souvenir quand mon ventre est vide», propose El-P. Le tueur Mike reprend le verset: «Les gratte-ciel ombragent les sans-abri, la population / la dégradation à laquelle ils sont confrontés, ce qui devrait être une abomination / leurs parties du corps sont volées et vendues au patient le plus riche / et nous sommes les mercenaires en guerre contre les agents actifs. »

Vous pouvez écouter l’intégralité du morceau ici (attention, il contient du langage NSFW):

C’est une piste sombre et entraînante qui est également très amusante – tout à fait conforme au reste de l’œuvre de Run the Jewels. Quand Killer Mike brise le quatrième mur, frappant «Keanu Reeves / cyber-bras sous ma manche», il est difficile de ne pas sourire et d’imaginer déchirer Night City dans l’un de ces véhicules rétro-futuristes Cyberpunk 2077 gonflés.

Comme le note Uproxx, le Cyberpunk 2077 OST comprend également des contributions de Grimes, A $ AP Rocky, Refused, Gazelle Twin, Ilan Rubin, Richard Devine, Nina Kraviz, Deadly Hunta, Rat Boy et Tina Guo.

Le clip de No Save Point devrait faire ses débuts lors du festival Adult Swim, le 13 novembre à 20h25 PDT / le 14 novembre à 1h25 HAE / 6h25 GMT.

Partager : Tweet