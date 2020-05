Voici la Mercedes Classe A vue de face mais Maruti Baleno par derrière

Ce Maruti Baleno a été transformé en Mercedes Classe A par l’avant, tout en conservant sa conception de partie arrière d’origine.

Mercedes A-Class est la voiture la plus abordable de l’écurie Merc que vous pouvez acheter. Sa conception est similaire à une grande berline avec hayon arrière, mais il y a aussi quelques éléments de style SUV. Maintenant, il a été abandonné et sera bientôt remplacé par une limousine de classe A plus sophistiquée. Même la version berline sera très abordable.

Voici un exemple d’une Maruti Baleno modifiée qui a cloué le look Mercedes Classe A. Sur le devant, vous pouvez apercevoir la grande calandre Mercedes à mailles losanges et plaque chromée flanquant le logo. Le pare-chocs avant a été complètement modifié pour ressembler à la Classe A, avec les mêmes bouches d’aération de chaque côté du pare-chocs.

À l’arrière, il reçoit quelques modifications comme de faux diffuseurs, deux ports d’échappement, de nouveaux feux arrière à LED, un pare-chocs rafraîchi et le logo Mercedes. Ne manquez pas la marque A-Class avec la plaque AMG. Vous pouvez acheter ce Maruti Baleno modifié sur le marché des voitures d’occasion car il a été mis en fourrière par le gouvernement du Kerala.

Nous ne pouvons pas voir si des modifications ont été apportées à l’intérieur de la cabine ou aux roues en alliage. Cependant, de face, on pourrait en fait se confondre avec la Classe A. Le nouveau Baleno ainsi que l’ancien modèle d’origine, les deux sont l’une des voitures les plus modifiées en Inde. L’original était plus puissant et nous avons vu beaucoup d’exemples de mises à niveau d’ECU.

Baleno est désormais livré avec deux options de moteur, dont une essence de 1,2 litre et le même moteur avec un système hybride doux. Ce dernier est standard dans certaines des variantes, ce qui le rend plus économe en carburant. En outre, le moteur hybride doux est plus puissant car il produit 90 ch par rapport au 83 ch.

Maruti Baleno est livré avec l’option d’une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses et d’une CVT. Les fonctionnalités à bord comprennent une caméra de stationnement arrière, deux airbags, un système d’infodivertissement à écran tactile de 7 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay, un verre UV, des phares de projecteur à LED, des feux de jour à LED, des roues en alliage de diamant, une climatisation automatique et bien plus encore. Les prix commencent à Rs 5,63 Lakhs jusqu’à Rs 8,96 Lakhs.