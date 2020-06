Voici la liste de prix Toyota BS6 Innova Crysta récemment mise à jour!

Toyota a récemment augmenté les prix de presque tous leurs véhicules en vigueur à partir du 1er juin, et le fabricant a maintenant révélé la liste de prix par couleur du BS6 Innova Crysta.

Nous vous avons déjà signalé que Toyota a augmenté les prix de presque tous leurs véhicules à partir du 1er juin 2020. Nous avons maintenant la liste détaillée des prix par variante du BS6 Toyota Innova Crysta, qui a connu une hausse assez abrupte. Toyota a lancé le BS6 Innova Crysta en janvier plus tôt cette année alors qu’il avait déjà vu une hausse très abrupte du prix allant jusqu’à Rs 1,23 lakh. Selon les témoignages, le prix de lancement initial de BS6 n’était qu’un prix de lancement et il est désormais annulé. Voici la liste de prix mise à jour de la Toyota Innova Crysta BS6.

Toyota a maintenant révélé le prix en variante du BS6 Innova Crysta après sa récente hausse des prix.

Prix ​​de l’essence BS6 Toyota Fortuner

Une variante Ancien prix Nouveau prix Différence GX 7 places Rs 15,36 lakh Rs 15,66 lakh Rs 30,000 GX 8 places Rs 15,71 lakh Rs 15,71 lakh Rs 30,000 GX AT 7 places Rs 16,58 lakh Rs 17.02 lakh Rs 44,000 GX AT 8 places Rs 16,63 lakh Rs 17.07 lakh Rs 44,000 VX Rs 18,70 lakh Rs 19 lakh Rs 30,000 VX Touring Sport Rs 19,23 lakh Rs 19,53 lakh Rs 30,000 ZX Rs 21,34 lakh Rs 21,78 lakh Rs 44,000 ZX AT Touring Sport Rs 22.02 lakh Rs 22.46 lakh Rs 44,000

BS6 Toyota Fortuner Diesel Prix

Une variante Ancien prix Nouveau prix Différence G 7 places Rs 16.14 lakh Rs 16,44 lakh Rs 30,000 G 8 places Rs 16.19 lakh Rs 16,49 lakh Rs 30,000 G + 7 places Rs 16,79 lakh Rs 17.09 lakh Rs 30,000 G + 8 places Rs 16.84 lakh Rs 17.14 lakh Rs 30,000 GX 7 places Rs 17.17 lakh Rs 17,47 lakh Rs 30,000 GX 8 places Rs 17,22 lakh Rs 17,52 lakh Rs 30,000 GX AT 7 places Rs 18.17 lakh Rs 18,78 lakh Rs 61,000 GX AT 8 places Rs 18.22 lakh Rs 18.83 lakh Rs 61,000 VX 7 places Rs 20,59 lakh Rs 20.89 lakh Rs 30,000 VX 8 places Rs 20,64 lakh Rs 20,94 lakh Rs 30,000 VX Touring Sport Rs 21,97 lakh Rs 22.27 lakh Rs 30,000 ZX Rs 22.13 lakh Rs 22.43 lakh Rs 30,000 ZX AT Rs 23.02 lakh Rs 23,63 lakh Rs 61,000 ZX AT Touring Sport Rs 24.06 lakh Rs 24,67 lakh Rs 61,000

Comme vous pouvez déjà le constater dans le tableau ci-dessus, les versions essence de la BS6 Innova Crysta ont connu une augmentation de prix allant de Rs 30,000 à Rs 44,000. Pendant ce temps, les variantes diesel de l’Innova Crysta voient la hausse allant de Rs 30,000 à Rs 61,000 pour certaines variantes. Dans l’ensemble, toutes les variantes de l’Innova Crysta ont au moins vu une hausse de Rs 30,000. Même l’édition Leadership de l’Innova Crysta est également incluse dans cette randonnée, son prix étant augmenté de Rs 30,000 et coûtant maintenant Rs 21,51 lakh.

Toyota propose deux options de moteur sur le BS6 Innova Crysta – un moteur à essence de 2,7 L et un moteur diesel de 2,4 L. Le moteur à essence de 2,7 L produit 166 ch et 245 Nm de couple maximal. Le moteur diesel de 2,4 L produit quant à lui 148 ch et 343 Nm de couple maximal. Les deux moteurs ont le choix entre une boîte manuelle à 5 vitesses ou une boîte de vitesses à convertisseur de couple à 6 vitesses avec une puissance envoyée aux roues arrière. Toyota a depuis longtemps abandonné le moteur diesel 2,8 L de l’Innova Crysta.

Avec cette dernière série de hausse des prix, la Toyota Innova Crysta est maintenant encore plus proche du carnaval Kia en termes de prix. Les prix pour le Kia Carnival commencent à partir de Rs 24,95 lakh et il se trouve en fait un segment au-dessus de l’Innova Crysta. Alors, achèteriez-vous une Toyota Innova Crysta de qualité supérieure ou une Kia Carnival de base? Cela fait un choix assez intéressant entre les deux, maintenant que leur prix est assez identique.