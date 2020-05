Voici la célèbre théorie des fans sur le capitaine Marvel à la tête de l’équipe dans la phase 4. Obtenez tous les détails ici !!

– Publicité –



Vous avez vu des Avengers se battre ensemble dans Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie.

Voici les détails à ce sujet, la première fois que tous les membres se sont réunis dans un film de 2012 intitulé The Avengers. Vous savez, Iron Man, Hawkeye, Black Widow, Hulk, Captain America et Thor se sont réunis pour combattre Loki, le frère de Thor.

Le capitaine Marvel dirige l’équipe dans la phase 4 du MCU

Vous avez également vu tous ces super-héros combattre un ennemi dans Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie.

L’année dernière, vous avez assisté à la mort de deux de nos super-héros préférés, Iron Man et Black Widow dans Avengers: Fin de partie. En outre, Captain America a finalement donné ses pouvoirs et a également donné son bouclier à Falcon. Black Widow avait généralement pris soin de l’équipe des Avengers dans le MCU.

Mais maintenant qu’elle ne l’est plus, les fans pensent que Captain Marvel dirigera l’équipe.

Cela peut être parce qu’elle est puissante et a la capacité de diriger.

Les fans se sont rendus sur Reddit pour expliquer pourquoi Captain Marvel est impeccable pour diriger Avengers 5. Tout a commencé lorsqu’un client nommé CriticalRants a partagé une vidéo expliquant pourquoi Captain Marvel devrait diriger les Avengers dans la phase 4. La vidéo fait référence à la façon dont CM a les forces et la capacité être un pionnier comme BW et Cap America. Sous la vidéo, différents fans ont partagé leurs points de vue.

Un des fans a posté, «J’implique que cela se passe comme si cela allait être la situation actuellement. De plus, vraiment, je pense que Captain Marvel est l’une des images animées MCU les plus méditatives et juste une seule que je pourrais faire sortir de la boîte pour admirer des compagnons admiratifs. »

Un autre fan a exprimé: «Aucun soupçon, il y a eu quelques poignées de bavardages que Marvel croit à ce sujet. dont, clairement, je serais un fanatique.

De plus, je conviens que Captain Marvel est l’un des films MCU les plus réfléchis. indépendamment du fait que la plénitude de la performance des pensées du film n’ait pas fonctionné pour moi. Je serais ravi de voir cette croyance se poursuivre dans une conséquence ou un prochain film Avengers. «

Vous devez voir ce que Brie Larson et Marvel disent de cette théorie. Marvel n’a pas encore confirmé Avengers 5.

Pour toutes ces théories, vous devez attendre Avengers 5. Il peut arriver en 2022 ou à partir de 2023.

