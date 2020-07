Voici en quoi Mafia: Definitive Edition diffère de l’original

La date de sortie de Mafia: Definitive Edition approche à grands pas, et les fans ont sans aucun doute hâte de mettre la main sur le jeu remanié, qui ajoute une nouvelle couche de peinture à l’original de 2002. Certains fans, cependant, se demandent dans quelle mesure le jeu sera modifié pour le remaster. Dans une nouvelle interview, Hangar 13 le dit à PCGamesN.

«Nous voulions en grande partie que l’histoire reste la même», déclare Devin Hitch, le producteur principal du studio. «Nous avons tous les mêmes missions; tous les battements de mission majeurs qui se produisent sont là-dedans, les missions de l’original sont de retour. La zone où nous voulions introduire de nouvelles choses et où nous devions vraiment déterminer où se situait l’équilibre avec certaines des nouvelles fonctionnalités de gameplay.

«Le Mafia original de 2002 est un jeu de tir à la troisième personne, mais il joue un peu comme un jeu de tir à la première personne, où vous vous mettez à couvert, des choses comme ça. L’une des choses que nous devions examiner était: « Comment voulions-nous prendre les mécanismes de tir de couverture plus modernes que nous avons développés dans Mafia III et les augmenter pour soutenir l’histoire et le type de combat que nous voulions dans Mafia I? ‘

«C’est un bon exemple où nous avons rappelé le combat frénétique dans Mafia III pour être plus représentatif du combat entre les Salieri et le gang Morello, ou entre les policiers et Tommy [Angelo, the game’s protagonist].

«Nous avons également travaillé sur le modèle de conduite. Nous devions vraiment trouver un équilibre entre la mafia originale, qui avait des véhicules très lents, était très réaliste, et vous pouviez même activer certaines choses de simulation comme la quantité d’essence que vous aviez dans votre réservoir. Nous devions trouver cet équilibre entre la fidélité à la vitesse réelle de la voiture à l’époque où nous voulons réellement aller et le combat plus excitant et arcade-y plus proche de Mafia III.

«Mais nous voulions équilibrer cela avec les fans de l’original qui ont vraiment apprécié cette simulation. Nous avons un mode de conduite par simulation. Nous avons un mode de police de simulation – ils vous puniront pour de petites infractions comme ils l’ont fait dans l’original. Vous pouvez activer le changement de vitesse manuel – toutes ces choses où nous avons essayé d’équilibrer ce que nous avions fait avec ce que les fans de l’original qui appréciaient certains de ces aspects de simulation du jeu original apprécieraient.

«En termes de développement de la ville, nous savions que nous voulions vraiment avoir tous les quartiers, tous les points de repère très distincts. Que ce soit le pont Giuliano ou l’église principale du centre-ville, vous verrez toutes ces choses revenir.

«En ce qui concerne la configuration de la ville, nous voulions la changer pour qu’elle soit plus maniable, donc nous ne nous sommes pas sentis accablés en prenant une vue de haut en bas de la ville du jeu original et en essayant de recréer ce bloc pour bloc. Nous avons vraiment essayé d’être plus fidèles à l’original en ce qui concerne l’histoire et les cinématiques, le gameplay bat, tout ça.

Donc, de nouvelles choses, et des choses qui restent les mêmes, alors. Cependant, les nouvelles technologies ont permis à l’équipe de réaliser des choses subtiles qui n’étaient pas possibles en 2002.

«L’une des choses qui nous passionnent vraiment, je pense, c’est [to be able to] refaites toutes les cinématiques. Beaucoup de choses ressortent de la performance de Tommy qui sont plus subtiles [and] nous permettent de communiquer davantage sur son personnage.

«L’un des domaines sur lesquels nous nous sommes développés, cependant, est de fournir des détails supplémentaires sur les autres personnages autour de Tommy. Par exemple, sa petite amie et finalement sa femme, Sarah, dans le jeu original, est assez bidimensionnelle. Elle traîne un peu au bar, c’est Luigi la fille du barman grisonnant, et donc elle a une raison d’être là, mais vous ne comprenez pas vraiment quelles sont ses motivations.

«Nous avons développé Sarah en tant que personnage. Elle a plus de scènes, plus de dialogue. Vous apprenez à mieux comprendre sa relation précoce avec Tommy, vous pouvez les voir flirter un peu. Vous pouvez également voir comment elle réagit à la trajectoire de Tommy de passer d’une sorte de chauffeur de taxi joyeux à un homme fait qui est en quelque sorte au-dessus de sa tête à la toute fin du match.

«Nous avons essayé de le faire aussi avec certains des autres personnages – peignez une certaine ambiguïté dans leurs motivations. Nous avons ajouté au jeu des moments plus légers et colorés. Par exemple, Vicenzo était un personnage assez sérieux dans l’original, et dans l’édition définitive, il est une sorte de soulagement comique, juste un dur à cuire super sympathique. C’est le genre de gars avec qui j’aimerais aller prendre une bière et écouter des histoires, et il ne s’en sort pas autant dans l’original.

Mafia: Definitive Edition sera lancé sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 25 septembre.

