Voici des informations sur la saison 16 d’anatomie grise

Blancheporte Veste maille style militaire - vert grisé

vert grisé - Conseil mode : Cette saison, on s'approprie le style militaire ! Coup de cœur de nos stylistes, cette veste a été confectionnée dans une maille légère et féminine qui vous suivra partout. Rehaussé de détails qui affirment le look, col mao et patte sur les épaules, elle apportera une touche d'originalité à