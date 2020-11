Voici comment vous voyez les jeux dans le flux

Certaines décisions sont toujours en suspens les 5e et 6e jours de la Ligue des Nations. Vous pouvez découvrir comment suivre les jeux dans le flux en direct de SPOX.

Voir tous les matchs de la Nations League en direct sans participation allemande? C’est possible avec le mois d’essai gratuit de DAZN!

Nations League: ce sont les jeux

Il reste encore deux jours de match à jouer dans la Ligue des Nations, les 5e et 6e jours de match de la phase de groupes sont en attente. Le total de 54 matchs se jouera samedi et dimanche (14 + 15 novembre, 5e jour de match) et mardi et mercredi (17 + 18 novembre, 6e jour de match).

L’équipe allemande affrontera l’Ukraine samedi à partir de 20h45 à Leipzig et contre l’Espagne mardi à Séville (également 20h45).

Il y a également de nombreux autres matchs de haut niveau au programme, dont le Portugal, champion d’Europe en titre, la France, championne du monde en titre.

Nations League: Meilleurs matchs de la 5e et 6e journée de match

Date Démarrer groupe Accueil Un moyen transmission Samedi 14 novembre 20h45 A4 Allemagne Ukraine ZDF Samedi 14 novembre 20h45 A3 le Portugal France DAZN Samedi 14 novembre 20h45 A4 Suisse Espagne DAZN Dimanche 15 novembre 18 heures B3 dinde Russie DAZN Dimanche 15 novembre 20h45 A2 Belgique Angleterre DAZN Mardi 17 novembre 20h45 A4 Espagne Allemagne ARD Mardi 17 novembre 20h45 A3 Croatie le Portugal DAZN Mercredi 18 novembre 20h45 B1 L’Autriche Norvège DAZN

© imago images / agence photo de presse ULMER

Aux jeux de l’équipe nationale allemande, vous êtes dans les diffuseurs publics ARD et ZDF y vivre. Vous pouvez trouver les livestreams sous les liens suivants:

Vers la diffusion en direct d’ARD

Vers le livestream ZDF

Tous les autres matches de la Ligue des Nations sont en direct à DAZN. Le service de diffusion en continu présente également les temps forts de tous les matchs et les matchs allemands dans leur intégralité sous forme de matchs revus au programme.

Faire partie de la DAZN-La communauté nécessite un abonnement. Cela vous coûte soit 11,99 euros par mois, soit 119,99 euros par an.

En tant que nouveau client, une chose est sûre dans tous les cas: le premier mois est gratuit.

© imago images / PA Images

Ligue des Nations: Le tableau du groupe allemand

En Allemagne, groupe A4, l’Espagne est actuellement en tête. Lors de la comparution invitée à Séville, cependant, le DFB-Elf peut doubler, un meilleur résultat serait nécessaire que le 1-1 au match aller.

Seul le chef de groupe se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Nations. L’UEFA n’a pas encore annoncé officiellement quand cela aura lieu.