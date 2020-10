Voici comment vous pouvez économiser jusqu’à 60 $ sur les Galaxy Buds Live de Samsung

Si vous recherchez une belle paire d’écouteurs sans fil à la mode avec annulation active du bruit cette saison de vacances, mais vous sentez comme chez Apple Les AirPods Pro sont un peu trop riches pour votre sang (même avec un rabais de 50 $), vous ne voudrez peut-être pas attendre Black Friday et optez plutôt pour le Samsung Galaxy Buds Live dès maintenant.

Ces petits écouteurs de forme étrange mais au son excellent sont déjà disponibles à un rabais de 30 $ auprès d’un certain nombre de grands détaillants américains, Best Buy et Amazon inclus, malgré seulement vu la lumière du jour il y a quelques mois.

Mieux encore, il existe un moyen de porter vos économies à pas moins de 60 dollars au moment de la rédaction de cet article, et non, vous n’avez pas à faire face à un vendeur eBay louche vendant des unités d’occasion pleines de rayures et autres signes d’usure.

Bien que vous ayez besoin de vous contenter d’une paire remise à neuf de Galaxy Buds Live, ceux-ci sont vendus par nul autre que Best Buy dans le cadre du programme Geek Squad du détaillant. Cela signifie que vous obtiendrez des produits rigoureusement testés «certifiés» comme étant entièrement fonctionnels et couverts par une garantie de 90 jours, tout en étant à peu près aussi beaux que neufs à l’extérieur.

À 109,99 $, il est difficile de contester l’attrait d’une toute petite paire d’écouteurs sans fil promettant de noyer tout le bruit environnant tout en gardant vos morceaux préférés jusqu’à 8 heures sur une seule charge, puis en pressant 21 heures supplémentaires de endurance grâce à un étui de chargement sans fil fourni.

Oui, le design est … peu orthodoxe, mais c’est précisément ce qui rend le Les Samsung Galaxy Buds Live sont tellement plus confortables à porter pour des sessions d’écoute de musique prolongées que tant de leurs rivaux «conventionnels». En outre, cette teinte Mystic Bronze est une joie à voir, bien que si vous n’aimez pas vous démarquer, vous pouvez également choisir les écouteurs en forme de haricot à prix très réduit dans des options de couleur noir ou blanc plus subtiles.