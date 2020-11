Voici comment «  surnaturel  » s’est terminé après 15 saisons

(Attention: Spoilers majeurs à venir pour la finale de la série « Supernatural ».)

Après 15 saisons, «Supernatural» a pris fin jeudi avec une finale de la série intitulée «Carry On» et c’est ce que les fans vont devoir faire maintenant que la série CW dirigée par Jensen Ackles et Jared Padalecki est terminée. Et si vous faites partie des téléspectateurs qui n’ont pas encore commencé à regarder, mais qui aimeraient savoir comment tout cela se termine, TheWrap est là pour vous aider.

La réponse courte est que Dean (Ackles) meurt et Sam (Padalecki) vit le reste de sa vie sans son grand frère, avant que les deux ne soient réunis dans les derniers moments au paradis. Mais il y a un peu plus à la dernière heure de la longue série CW que cela.

Vous voyez, l’épisode a commencé comme beaucoup de ceux qui l’ont précédé: Sam et Dean ont eu un cas, ils ont commencé à le résoudre, mais un obstacle s’est mis sur le chemin et cette fois c’était un très petit problème qui a conduit à un très gros problème. Dean s’est fait empaler par un clou, qu’il a immédiatement su être une blessure mortelle. Sam essaya de trouver un moyen d’aider son frère, mais Dean lui demanda de rester avec lui et dit à Sammy à quel point il était fier de lui et qu’il avait toujours admiré son jeune frère. Dean demanda alors à Sam la permission de lâcher prise et Sam la lui donna, regardant son frère mourir avec sa tête sur l’épaule de Sam.

Sam donne à son frère les funérailles traditionnelles du chasseur en l’incendiant, puis retourne au bunker et s’assoit avec le chien que lui et Dean ont récemment eu. Sam ne sait pas quoi faire jusqu’à ce qu’il reçoive un appel sur l’un des brûleurs de Dean, demandant qu’un «Agent Bon Jovi» vienne aider dans une affaire étrange dans une petite ville. Alors Sam fait ses valises et s’en va.

