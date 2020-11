Voici comment s’appellera le nouveau film Scream

Twitter de Kevin Williamson

L’attente est finalement terminée! Kevin Williamson, scénariste du film original, a annoncé sur Twitter que le cinquième film de la franchise, qui vient de terminer la production, sortira en salles dans le monde entier le 14 janvier 2022.

Il n’aura pas de numéro et s’appellera simplement Scream, tout comme ce qui s’est passé avec Halloween de David Gordon Green (2018). Le nouveau film sera réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, avec un scénario de James Vanderbilt et Guy Busick, et respectera le monde de l’horreur que Wes Craven a construit ces dernières années.

Scream verra les vétérans préférés des fans de la franchise tels que David Arquette, Courtney Cox, Neve Campbell et Marley Shelton de Scream 4 se réunir sur grand écran. Parmi eux, les nouveaux venus au casting comprennent Melissa Barrera, Jenna Ortega et Jack Quaid.

Le nouveau film Scream a été tourné en Caroline du Nord et sera une suite directe de Scream 4, sorti en 2011. Les fans ont hâte de voir le retour de l’emblématique Ghosftace terroriser à nouveau le gang!