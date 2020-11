Voici comment regarder gratuitement Netflix en Inde pendant 2 jours à partir du 5 décembre

Mise à jour: 20 novembre 2020 (00 h 56 HE): Netflix a annoncé les détails de sa prochaine promotion de streaming gratuit en Inde. La plate-forme permettra aux gens de diffuser des émissions de télévision et des films sans avoir à payer quoi que ce soit à partir de 00 h 01 IST le 5 décembre jusqu’à 23 h 59 IST le 6 décembre.

Les personnes en Inde peuvent visiter le site Web StreamFest de Netflix (ou télécharger l’application Android), s’inscrire et commencer à diffuser. Les streamers n’auront pas besoin de saisir les détails de leur carte de crédit ou de débit pour accéder à la promotion gratuite.

Toute personne qui se connecte pendant le Netflix StreamFest recevra un flux en définition standard afin que personne d’autre ne puisse utiliser les mêmes informations de connexion pour diffuser. Cependant, une fois que vous vous êtes inscrit, vous pouvez diffuser Netflix sur n’importe quel appareil de votre choix sur lequel l’application est disponible.

Netflix dit qu’il limitera le nombre de téléspectateurs StreamFest. Donc, si vous voyez un message disant «StreamFest est à pleine capacité», ne vous inquiétez pas. Le service vous indiquera quand vous pourrez commencer la diffusion.

Article original: 21 octobre 2020 (07h09 HE): Netflix propose actuellement quelques films et émissions de télévision gratuitement afin d’inciter davantage de personnes à devenir abonnés, mais la société envisage désormais de proposer gratuitement l’intégralité de son catalogue pendant une durée limitée.

La société a confirmé son intention de lancer un événement StreamFest de 48 heures en Inde, ouvrant toute sa bibliothèque de contenu aux utilisateurs gratuits pendant un week-end.

Le directeur de l’exploitation et directeur des produits de Netflix, Greg Peters, a expliqué cette décision lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre:

Et donc une idée qui nous passionne, et nous verrons comment cela se passe, mais nous pensons que donner à tout le monde dans un pays un accès gratuit à Netflix pendant un week-end pourrait être un excellent moyen d’exposer un groupe de nouvelles personnes à les histoires incroyables que nous avons, le service, le fonctionnement du service, créent vraiment un événement et, espérons-le, incitent un groupe de ces personnes à s’inscrire. Nous allons donc essayer cela en Inde, et nous verrons comment cela se passe.