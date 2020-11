Voici comment obtenir un «  accès anticipé  » à un contrat de Black Friday pour iPad

Le Black Friday a commencé il y a longtemps à Best Buy, mais au lieu d’ouvrir les vannes d’un seul coup, le détaillant lance progressivement de nouvelles offres, interrompant fréquemment et réactivant certaines de ses meilleures offres cette saison des fêtes à l’approche du grand jour de la semaine prochaine.

Le dernier événement de vente à mettre en avant un certain nombre de bonnes affaires du Black Friday s’adresse exclusivement aux membres de My Best Buy, qui ont jusqu’à demain, le 17 novembre à 23 h 59 (heure du Pacifique) pour économiser gros sur des dizaines de produits populaires à travers des catégories aussi diverses que les téléviseurs, les ordinateurs portables et les ordinateurs, les jeux vidéo, les téléphones portables, la maison intelligente, les écouteurs et les technologies portables (pour n’en nommer que quelques-uns).

Mais l’une des meilleures promotions disponibles actuellement qui a réussi à capter notre attention fait perdre 50 $ sur le prix de départ de 329,99 $ de Le plus récent iPad «standard» d’Apple, ainsi que 70 dollars encore plus importants sur les 429,99 $ généralement facturés pour la même tablette dans une configuration de stockage de 128 Go uniquement Wi-Fi.

De toute évidence, la variante d’entrée de gamme est simplement capable d’accueillir 32 Go de données en interne, récupérant 279,99 $ pour un temps (très) limité sans connectivité cellulaire en remorque. Sorti il ​​y a à peine quelques mois, l’iPad de huit générations atteint naturellement un nouveau prix bas de tous les temps aujourd’hui, et quelque chose nous dit que la concurrence de Best Buy ne sera pas en mesure de réduire cette offre spéciale. Vendredi noir.

Alimenté par un processeur Apple A12 Bionic, le L’iPad 10.2 (2020) est loin d’être une ardoise impressionnante, mais à moins de trois Benjamins, il fera certainement le travail pour les « iFans » hardcore avec un budget serré cette saison de vacances. La durée de vie de la batterie est à peu près aussi bonne que possible, sans parler du support logiciel toujours stellaire d’Apple et de la compatibilité de la tablette avec les accessoires de stylet et de clavier améliorant la productivité (vendus séparément, bien sûr).

Ne vous inquiétez pas non plus de l’exigence d’adhésion, car la création d’un compte My Best Buy est rapide, facile et surtout gratuite. Vous pouvez même utiliser vos informations d’identification Google pour terminer le processus d’abonnement en environ cinq secondes.