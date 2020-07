Voici comment obtenir officiellement le OnePlus Nord si vous habitez aux États-Unis

le OnePlus Nord est désormais officiel avec un écran de 6,44 pouces à 90 Hz, la puce Snapdragon 765G, un système à quatre caméras et une batterie de 4 115 mAh. Bien sûr, ce ne sont pas des spécifications haut de gamme, mais ce n’est pas ce que OnePlus a décidé de faire avec le téléphone en premier lieu. Au lieu de cela, cet appareil est censé avoir un attrait pour le marché de masse, ce que nous voyons déjà atteindre avec un prix de 399 euros ou environ 460 dollars.

Malheureusement pour les Américains, OnePlus ne vendra pas l’appareil aux États-Unis. Auparavant, le co-fondateur du fabricant chinois Carl Pei avait expliqué que puisque la marque se porte bien en Inde et en Europe, il est plus logique de se concentrer sur ces marchés pour le moment. Nord n’est pas seulement un appareil unique, mais une série à part entière, et nous avons été assurés que des itérations ultérieures seront lancées aux États-Unis.

Pour l’instant, OnePlus tient sa promesse de lancer un petit programme bêta aux États-Unis, comme l’a remarqué MobileSyrup.

Programme bêta OnePlus Nord

Sous le OnePlus Nord Beta Program, 50 consommateurs aux États-Unis et au Canada pourront essayer le téléphone et certains d’entre eux le garderont pour toujours. Les candidatures sont maintenant ouvertes et se clôtureront le 28 de ce mois. le Le formulaire de demande est en ligne sur le site Web de l’entreprise et il va sans dire que les participants doivent être basés aux États-Unis ou au Canada.

L’entreprise choisira des bêta-testeurs pour le OnePlus Nord en fonction de leurs compétences en écriture, photographie et vidéographie.

Une fois sélectionnés, les bêta-testeurs devront remplir un formulaire de commentaires pour dire à l’entreprise ce qu’ils pensent de son dernier téléphone et comment la gamme peut être améliorée. En dehors de cela, ils devront également examiner l’appareil et inclure des éléments tels que des scores de référence et des échantillons de photos. Cette partie est importante, car seules les personnes qui rédigent des critiques honnêtes, approfondies et se démarquent deviendront les propriétaires permanents du téléphone. Le reste devra retourner les appareils dans un délai d’un mois.

Les avis seront publiés sur la communauté OnePlus et sur les réseaux sociaux des testeurs.

OnePlus dit également que les unités d’examen qu’il enverra sont en fait censées fonctionner en Europe et que, par conséquent, des problèmes de stabilité du signal peuvent survenir.

Auparavant, Tuomas Lampen, responsable de la stratégie chez OnePlus Europe, avait déclaré que si la réponse est bonne en Europe et en Inde, la société pourrait envisager de lancer le téléphone aux États-Unis. Et comme les numéros de pré-commande sont apparemment assez impressionnants, nous n’excluons pas la possibilité que cela se produise.

Pour l’instant, vous pouvez tenter votre chance avec le programme bêta.