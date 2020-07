Voici comment obtenir gratuitement le nouveau LG Aristo 5 de T-Mobile

LG n’est peut-être pas le fournisseur de smartphones le plus performant d’Amérique, mais en ce qui concerne la représentation des principaux opérateurs et la prise en charge des réseaux sans fil, le géant de la technologie basé en Corée n’est en fait pas loin derrière Apple et Samsung.

Au cours des deux derniers mois seulement, T-Mobile a publié non pas un et pas deux mais trois combinés LG intéressants et économiques, dont le plus récent il y a quelques jours à peine vu la lumière du jour. Au prix de 150 $ déjà raisonnable, l’Aristo 5 peut être offert gratuitement tant que cela ne vous dérange pas de répondre à deux exigences importantes.

Vous devrez rejoindre le « Un-carrier » sur un plan « éligible » et acheter le mid-ranger de 5,7 pouces avec des versements mensuels pour voir le prix de liste susmentionné réduit jusqu’à 0 $. Votre remise de 150 $ sera fournie sous forme de crédits de factures appliqués à votre compte en montants égaux sur la durée de votre « contrat » ​​de deux ans, ce qui est quelque peu gênant mais du côté des choses résolument vives, il n’y a absolument aucune autre chaîne attaché à cette affaire de tueur.

Le LG Aristo 5 rejoint le groupe restreint de Magenta Téléphones Android disponibles gratuitement avec de nouvelles lignes de service et des plans de paiement pour les appareils, un groupe qui comprenait auparavant le LG K51, Stylo 5 et Samsung Galaxy A10e. Le LG Aristo 4+, le Moto G7 Power et le T-Mobile Revvlry semblent avoir été interrompus en silence, mais vous avez toujours du mal à recommander l’Aristo 5 par rapport au LG K51, dont le prix est normalement un peu plus élevé.

En effet, le K51 est livré avec un écran de 6,5 pouces beaucoup plus grand, ainsi qu’une batterie de 4000 mAh convenablement lourde, un gig de mémoire supplémentaire, une caméra arrière supplémentaire et un USB-C moderne au lieu d’un microUSB obsolète Port.

Là encore, si vous ne pensez pas qu’un téléphone plus gros est nécessairement meilleur et que vous pensez pouvoir vivre avec une batterie de 3000 mAh, 2 Go de RAM et un double système de tir arrière de 13 + 5 MP, le LG Aristo 5 n’est pas si terrible après tout … à 0 $. Curieusement, le combiné est toujours disponible à son prix complet de 159,99 $ chez Metro by T-Mobile, qui offre généralement des promotions encore meilleures que son opérateur parent avec des entrées de numéro et / ou de nouvelles lignes de service.