Voici comment obtenir gratuitement le Galaxy A71 5G de Samsung sur T-Mobile

Alors que les smartphones 5G ne devraient devenir vraiment abordables que dans trois à six mois, avec l’aide de processeurs de milieu de gamme comme Snapdragon 690 de Qualcomm et Dimensity 720 de MediaTek, il n’est en fait pas si difficile d’obtenir déjà une réduction significative sur des appareils normalement disponibles à 600 $ ou plus, comme le OnePlus 8, le LG Velvet, le Motorola Edge et le Samsung Galaxy A71 5G.

Ce dernier modèle de cette liste de combinés Android compatibles 5G relativement peu coûteux à gagner aux États-Unis en ce moment était techniquement marqué par T-Mobile dès le départ, mais croyez-le ou non, le « Un-carrier » peut faire baisser le prix régulier de 600 $ du Galaxy A71 à … 0 $ à partir d’aujourd’hui.

C’est une amélioration de 300 $ par rapport à l’offre précédente, et vous n’avez même pas besoin de répondre à autant d’exigences spéciales ou de sauter à travers un tas de cerceaux pour vous qualifier pour la nouvelle promo tueur. Vous devez échanger un appareil «éligible» en «bon» état pour bénéficier de la réduction totale de 600 $, mais les appareils éligibles comprennent tout, des séries iPhone 11 et XS d’Apple aux séries Galaxy Note 10 et Galaxy S10 de Samsung, ainsi que les Galaxy Note 8, série S8 et OnePlus 7T.

C’est vrai, T-Mo prendra ce Galaxy S8 obsolète de vos mains et vous donnera 600 $ pour l’achat d’un nouveau chaud Samsung Galaxy A71 5G avec un écran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces, une conception moderne de perforation, un puissant chipset Snapdragon 765, un généreux 6 Go de RAM, un système polyvalent de caméra arrière quad 64 + 12 + 5 + 5MP et un poids de 4500 Batterie mAh.

Gardez à l’esprit que la réduction sera appliquée à votre compte T-Mobile nouveau ou existant sous la forme de crédits de facture mensuels égaux sur une période de deux ans, et il n’y a fondamentalement aucune autre condition particulière à respecter. Pas de port-in de numéro, pas de nouvelle ligne de service obligatoire, rien du tout.

La liste complète des appareils éligibles à la réduction de prix de 600 $ comprend également les séries iPhone X, XR et 8, ainsi que les séries Galaxy Note 9 et S9 de Samsung, les Pixel 4 et Pixel 4 XL de Google, les OnePlus 8, 8 Pro et 7T Pro McLaren et le LG V60 ThinQ.

Vous pouvez également échanger un téléphone plus ancien et / ou bas de gamme pour une réduction de 300 $, avec cette liste particulière comprenant tout, de la série iPhone 7 d’Apple et de la série Galaxy S7 de Samsung au Galaxy A20, J7 Star, Google Pixel 3, 3 XL, 3a et 3a XL, OnePlus 7, 7 Pro et 6T, ainsi que les LG G8 ThinQ, G7 ThinQ, V50 ThinQ, V40 ThinQ, Stylo 5 et Stylo 4.