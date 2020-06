Voici comment obtenir gratuitement la centrale électrique compacte Samsung Galaxy S10e

Même si Samsung se préparerait une variante plus abordable du Galaxy S20 pour suivre les traces du S10 Lite … à terme, de nombreux fans inconditionnels de la société resteront probablement déçus de l’absence d’une suite directe du Galaxy S10e.

Du bon côté, le Samsung Galaxy S10e est toujours largement disponible aux États-Unis à un prix de 599,99 $ a été réduit de 649,99 $ dans la foulée de l’annonce de la famille S20 du géant de la technologie, et si vous savez où chercher et quand, vous pouvez obtenir des remises massives sans sauter trop de cerceaux.

À l’heure actuelle, par exemple, AT&T peut réduire de 600 dollars le PDSF susmentionné pour ceux qui ne craignent pas d’ouvrir une nouvelle gamme de services sans fil illimités et de souscrire à un prochain plan de 30 mois.

Cela signifie évidemment que ce nouvel accord tueur vient avec quelques cordes attachées, mais en ce qui concerne les conditions spéciales, elles sont assez simples et faciles à remplir. Pendant ce temps, vous n’avez pas besoin d’échanger un appareil, de porter un numéro existant ou de faire quoi que ce soit d’autre pour abaisser le prix déjà abordable du Galaxy S10e à un prix littéralement imbattable.

Votre combiné gratuit est disponible dans une seule couleur Prism Black avec 128 Go d’espace de stockage interne, ainsi qu’un emplacement pour carte microSD, 6 Go de mémoire, un puissant processeur Snapdragon 855, un écran plat AMOLED dynamique de 5,8 pouces avec une résolution de 2280 x 1080 pixels et un perforateur tendance, une capacité de batterie de 3100 mAh, un scanner d’empreintes digitales latéral et une double configuration de caméra orientée vers l’arrière comprenant un tireur principal de 12 mégapixels et un objectif ultra grand-angle de 16 mégapixels.

Avant d’appuyer sur la gâchette, vous devez noter que la dernière promotion à durée limitée d’AT & T est en fait une répétition de un vol identique d’il y a quelques mois, impliquant naturellement des crédits de factures mensuelles s’élevant à un grand total de 600 $ susmentionné. Qui en a un?