Voici comment les applications Android fonctionneront sur les téléphones enroulables, y compris ceux de LG

Les applications Android s’adaptent automatiquement aux écrans enroulables

Une nouvelle mise à jour de l’émulateur Android dans Android Studio de Google a ajouté la prise en charge d’un smartphone enroulable de 7,4 pouces. Une fois déployé, l’écran affiche une résolution de 2428 x 1600p, mais si vous recherchez une taille plus petite, l’appareil vous offre également la possibilité de l’utiliser comme un smartphone traditionnel. Dans ce cas, la résolution est de 2428 x 1080p, ce qui est un rapport hauteur / largeur assez élevé.En plus de ces options, il existe également un paramètre d’affichage intermédiaire. Il est conçu pour lorsque vous voulez quelque chose qui n’est ni trop grand ni trop petit et offre une résolution de 2428 x 1366p.

Plus important encore, la mise à jour de l’émulateur fournit un aperçu de l’interface utilisateur à laquelle on peut s’attendre sur les prochains smartphones enroulables. Il montre également les applications interagissant avec l’écran, confirmant qu’elles s’adapteront automatiquement à la taille et au rapport hauteur / largeur comme la plupart des sites Web modernes.