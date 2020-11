Voici comment le dernier processeur d’Arm cible les performances des ordinateurs portables et des consoles portables

Il y a quelques jours, Arm a tranquillement lancé son cœur de processeur Cortex-A78C dans un article de blog. Le processeur s’appuie sur le Cortex-A78 annoncé précédemment, mais avec un objectif de performances plus élevé que les smartphones. Le Cortex-A78C est principalement conçu pour les ordinateurs portables toujours connectés et autres produits haute performance alimentés par batterie. Avec les Mac alimentés par Arm au coin de la rue, le Cortex-A78C pourrait devenir le processeur rival de l’écosystème Windows on Arm pour les ordinateurs portables 2021.

Autorité Android s’est assis avec Arm pour en savoir un peu plus sur les tenants et les aboutissants de la ramification du processeur.

Comme le suggère la nomenclature de dénomination, cette puce est une adaptation du Cortex-A78 prévue pour alimenter les prochains chipsets de smartphone. Pour combler l’écart de performance entre les combinés et les ordinateurs portables, l’A78C est conçu pour un plus grand nombre de cœurs. Jusqu’à huit cœurs de processeur peuvent désormais exister dans un seul cluster, contre quatre dans le Cortex-A78 de classe smartphone. Cela rend la conception plus conforme aux processeurs d’ordinateurs portables multicœurs concurrents.

Pour ce faire, Arm a réorganisé son unité partagée DynamIQ (DSU) pour prendre en charge la plus grande disposition de silicium requise par huit grandes couleurs de processeur. Le DSU prend également en charge jusqu’à 8 Mo de cache L3, permettant aux couleurs de fonctionner en tandem sur de grands ensembles de données stockés en mémoire. C’est la même chose que le Cortex-X1 encore plus puissant.

Le noyau Cortex-A78C est également un peu différent du Cortex-A78 standard. Il implémente les instructions des nouvelles révisions de l’architecture Armv8.X, telles que l’authentification du pointeur d’Armv8.3 et d’autres fonctionnalités axées sur la sécurité. En conséquence, le processeur ne peut pas être couplé avec des processeurs Armv8.2 existants, tels que le Cortex-A55 pour un arrangement big.LITTLE. Nous examinons six ou huit grandes configurations de base uniquement. Ce ne serait pas un bon choix pour les mobiles, mais l’efficacité énergétique des petits cœurs n’est pas si importante sur le marché des ordinateurs portables.

Sinon, les objectifs de performances et de puissance sont exactement les mêmes que ceux du Cortex-A78 existant. Nous envisageons une amélioration d’environ 20% en passant d’un Cortex-A77 de 7 nm à un Cortex-A78 de 5 nm. La variante C est conçue pour s’adapter à certaines fonctionnalités spécifiques de calcul et pour augmenter les performances multicœur.

À quoi sert le Cortex-A78C?

L’Arm Cortex-A78C est destiné aux marchés des PC, des ordinateurs portables et peut-être même des Chromebooks toujours connectés. Il s’agit essentiellement d’un chemin de mise à niveau pour les chipsets tels que le Qualcomm Snapdragon 8cx, avec encore plus de performances pour les charges de travail de calcul de bureau. Bien que nous ne devons pas oublier que les partenaires du programme CXC d’Arm ont également accès au Cortex-X1, qui promet de plus grands gains monocœur. Nous devrons donc simplement voir ce que les partenaires d’Arm font des options.

Arm a également un œil sur le marché des jeux mobiles et des consoles portables. Bien que le facteur de forme et les produits que les partenaires d’Arm aient à l’esprit, tout le monde ne le sait pas. Cependant, il existe une console portable alimentée par Arm très populaire de Nintendo qui, selon les rumeurs, devrait être rafraîchie en 2021. Le Tegra X1 de Nvidia qui alimente le Switch est basé sur les anciennes couleurs Cortex-A57 et Cortex-A53. Une puce améliorée pourrait certainement bénéficier de couleurs Cortex-A78C plus modernes et plus puissantes. Mais les SoC ont tendance à passer avant les produits, alors ne prenons pas une longueur d’avance.

Nous devrons attendre les annonces de chipset des partenaires d’Arm pour avoir une meilleure perspective sur les produits éventuels. Le Cortex-A78C est déjà avec les partenaires d’Arm et des annonces sont attendues tout au long de 2021.

