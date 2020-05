Voici comment la Hyundai Verna Turbo est différente de la Verna standard!

Hyundai a différencié la Verna Turbo de la Verna standard par quelques différences visuelles importantes à l’intérieur et à l’extérieur. Découvrez-les ici et découvrez tout ce qui distingue le Verna Turbo.

Hyundai a officiellement lancé le Verna Facelift 2020 en Inde il y a quelques jours. Nous avions cependant révélé les prix de la Hyundai Verna 2020 bien avant son lancement officiel. Le lifting Verna contient des changements cosmétiques majeurs à l’extérieur et quelques révisions subtiles à l’intérieur. Mais l’un des plus grands points forts a été l’ajout du nouveau moteur turbo essence de 1,0 L sous le capot qui vient du Venue. Hyundai a également veillé à ce que la Verna Turbo se démarque du reste du pack et il existe donc également certains différenciateurs visuels clés. Voyons de plus près ce qui distingue le Verna Turbo du reste de la gamme.

La Hyundai Verna Turbo obtient une calandre entièrement noire avec un design différent avec une lèvre noircie.

Modifications de la conception extérieure

Ce sont quelques différences visuelles majeures à l’extérieur qui distinguent la Hyundai Verna Turbo de la voiture standard. Sur le visage, la Verna Turbo obtient une conception de calandre complètement différente avec un traitement tout noir ainsi qu’une lèvre noircie sur le pare-chocs. La Verna standard obtient une finition argentée satinée pour la lèvre et une calandre chromée. À l’arrière, le pare-chocs a également été entièrement repensé pour un look beaucoup plus sportif et il y a également des embouts à double échappement. La Verna standard utilise beaucoup plus de chrome pour le pare-chocs arrière.

À l’arrière, le pare-chocs de la Verna Turbo est beaucoup plus sportif avec deux embouts d’échappement.

Intérieur et rembourrage

À l’intérieur, la Verna standard a un thème de tableau de bord noir et beige bicolore avec un revêtement en cuir beige. Le Verna Turbo obtient cependant un tableau de bord tout noir avec un revêtement en cuir noir assorti. Il y a aussi des accents rouges autour des évents AC et des coutures rouges contrastantes sur les sièges noirs, les volants gainés de cuir et le levier de vitesses. La Verna Turbo est basée sur la variante SX (O) haut de gamme et est donc naturellement chargée de toutes les cloches et sifflets que Hyundai a à offrir.

Hyundai Verna Turbo reçoit un traitement tout noir pour les intérieurs.

Sous la capuche

Sous le capot, la Verna Turbo dispose d’un moteur à essence Kappa Turbo GDi de 1,0 L qui produit 118 ch à 6000 tr / min et développe un couple de pointe de 172 Nm à 1500 à 4000 tr / min. Il s’agit du même moteur que celui proposé sur le site et exactement dans le même style. Hyundai offre l’option de boîte de vitesses manuelle et automatique sur le site. Cependant, dans le cas de la Verna, ce moteur est uniquement accouplé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage à 7 rapports et il est même livré avec des palettes de changement de vitesse.

Lisez aussi: Trois nouvelles voitures Skoda seront lancées en Inde le 26 mai!

Caractéristiques et équipement

Comme déjà mentionné, le Hyundai Verna Turbo n’est disponible que sur la variante SX (O) haut de gamme et il est même livré avec certaines fonctionnalités qu’aucune des autres variantes n’obtient. Cela comprend également les freins à disque arrière, les capteurs de stationnement avant, le double système d’échappement et un diffuseur arrière. Les autres caractéristiques notables comprennent des phares à LED, des roues en alliage diamanté de 16 pouces, un écran HD tactile de 7 pouces et des sièges ventilés pour le conducteur et le passager avant. Certaines caractéristiques de sécurité comprennent 6 airbags, le contrôle électronique de la stabilité (ESC), le contrôle d’aide au démarrage en côte (HAC), l’ECM avec des commutateurs télématiques sur IRVM et un système de surveillance de la pression des pneus.

Lisez aussi: Aucune nouvelle voiture Volvo n’atteindra des vitesses supérieures à 180 km / h – voici pourquoi!

Prix ​​et concurrence

La Hyundai Verna Turbo SX (O) est au prix de Rs 13.99 lakh, ex-showroom Delhi. Cela le rend Rs 15 000 plus cher que la variante automatique SX (O) à essence ordinaire. Ce dernier est propulsé par un moteur à essence à aspiration naturelle de 1,5 litre et 113 ch. La Hyundai Verna est en concurrence avec des Honda, Maruti Suzuki Ciaz, Volkswagen Vento et Toyota Yaris. La Volkswagen Vento est la seule autre voiture de ce segment à être équipée d’un moteur turbo-essence et est essentiellement le véritable concurrent de la Hyundai Verna Turbo. Il concurrencera également le Skoda Rapid 1.0L TSI lors de son lancement la semaine prochaine.