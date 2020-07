Voici comment Google prévoit de lutter contre les OEM tuant des applications en arrière-plan

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Google introduira de nouvelles exigences pour limiter le pouvoir des fabricants Android sur les applications d’arrière-plan.

Les nouvelles règles visent à lutter contre la gestion agressive par certains OEM des applications et services d’arrière-plan utiles.

Certains OEM Android ont la méchante habitude de tuer les applications en arrière-plan dans le but de récupérer de la RAM, de régner sur des applications malveillantes ou d’économiser la batterie de l’appareil. Mais ce processus est plus ennuyeux qu’utile si ces applications fournissent des services bénéfiques aux utilisateurs. De plus, cela rend la vie difficile aux développeurs dont les applications sont affectées.

Lors d’un Reddit AMA, l’équipe d’ingénierie Android a révélé qu’Android 11 introduirait des notifications aux utilisateurs lorsque le système d’exploitation éliminerait une application. Les utilisateurs auront également la possibilité d’annuler la décision du système d’exploitation. Il est possible que ce système reflète la façon dont les alertes d’autorisation Android 10 sont émises par application.

L’équipe est également prête à améliorer la vie des développeurs d’applications. Une nouvelle API de diagnostic des plantages fournira plus de détails sur les abattages d’applications. Cette introduction permettra aux développeurs de mieux comprendre pourquoi certains OEM traitent leurs applications comme des voyous ou des comportements inappropriés.

L’équipe d’ingénierie interdira également l’utilisation de listes blanches qui déterminent les meilleures applications pouvant s’exécuter en arrière-plan. L’équipe estime que cette décision instaurera des conditions équitables pour les développeurs d’applications. À l’heure actuelle, les OEM répertorient les grandes applications comme WhatsApp, ce qui les immunise contre les suppressions d’arrière-plan, ce qui n’est pas juste pour les petits développeurs.

Bien que l’équipe d’ingénierie admette qu’il y a un problème avec la gestion des applications sur Android, elle voit sa nécessité en particulier pour contrôler les applications malveillantes. À cette fin, Android 11 introduira également des «mesures supplémentaires pour prévenir les comportements abusifs en se conduisant mal dans les applications», mais ce n’est pas clair ce que cela signifie.

Les exigences actualisées ne résolvent pas les problèmes, mais permettront aux développeurs et aux utilisateurs de contrôler un peu plus leurs applications et leurs appareils. Cela peut également forcer les OEM à être plus transparents quant à leurs pratiques. Nokia, OnePlus, Xiaomi et Huawei sont parmi les pires contrevenants, selon DontKillMyApp, un site Web qui classe les OEM en fonction de l’agressivité avec laquelle ils tuent les applications d’arrière-plan.