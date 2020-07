Voici comment gagner plus de 83 ans de service Netflix gratuit

Cette année, grâce à la pandémie mondiale, Netflix s’est avéré être une distraction indispensable pour ceux qui sont coincés à l’intérieur. Au cours du deuxième trimestre, la société a ajouté plus de 10 millions de nouveaux abonnés dans le monde. Et maintenant, une personne chanceuse pourrait finir par gagner 1000 mois gratuits de service Netflix. Cela équivaut à plus de 83 ans de service. Vous avez bien lu. Qui sait? COVID-19 pourrait être éradiqué d’ici là. Netflix l’appelle le «compte immortel».

Obtenez le meilleur score en jouant au jeu vidéo original de Netflix et gagnez 1000 mois de service Netflix gratuit



Pour gagner le concours, vous devez jouer à un jeu original de Netflix basé sur son nouveau film d’action « The Old Guard ». Il s’agit de la version cinématographique d’un roman graphique écrit par Greg Rucka. Avec Charlize Theron, le film raconte l’histoire d’une équipe de « nobles mercenaires » qui ne peuvent tout simplement pas mourir. Et cette immortalité est la raison pour laquelle Netflix offre 83 ans de service. Comme le demande le streamer, « Mais quelle est la durée de l’immortalité, vraiment? Netflix ne peut pas promettre un abonnement véritablement éternel à son service, mais il peut offrir l’alternative la plus proche: 1000 mois de service, ce qui représente un peu plus de 83 ans. «

Le gagnant du grand prix doit obtenir le score le plus élevé en jouant au jeu vidéo « The Old Guard » de Netflix trouvé sur ce site Web. Vous devez avoir au moins 18 ans et résider dans l’un des 50 États américains ou dans le district de Columbia. Le concours se termine à 8 h HP le 20 juillet, ce qui signifie que vous devez vraiment jouer au jeu ce week-end pour tenter de gagner. Vous pouvez jouer au jeu aussi souvent que vous le souhaitez jusqu’à la fin du concours, et les 10 meilleurs scores seront affichés sur un classement.

Le gagnant du grand prix recevra un code spécial valable pour 1 000 mois de service Netflix gratuit couvrant deux écrans. La personne qui obtient le deuxième score le plus élevé remporte le deuxième prix composé d’un code valable pour un an de service Netflix gratuit pour deux écrans. Et le participant qui parvient à obtenir le troisième score le plus élevé en jouant au jeu gagne un code qui peut être utilisé pour obtenir six mois gratuits de Netflix pour une paire d’écrans. Les codes doivent être utilisés dans le mois suivant leur activation, qui devrait avoir lieu le 20 juillet. L’ARV (valeur au détail approximative) de tous les prix s’élève à 10 169,82 $.

Le jeu vidéo « The Old Guard » reflète les événements du film et dans le jeu, vous incarnez le personnage principal qui cherche à combattre vos ennemis à l’aide d’un Labrys à une main. Ce dernier est une hache géante à double lame. Netflix laisse entendre que se faire tuer dans le jeu vous ralentit, donc pour obtenir un score élevé, vous devez vaincre rapidement les ennemis, sans être touché.

Alors que Netflix est le streamer d’abonnement le plus populaire au monde, l’estimation de la société pour les nouveaux abonnés au cours du trimestre en cours était de 2,5 millions. Cela représente moins de la moitié des 5,27 millions attendus à Wall Street et la société attribue le manque à gagner à l’application vidéo de forme courte TikTok. Netflix a déclaré aux actionnaires que «la croissance de TikTok est étonnante, montrant la fluidité du divertissement sur Internet. Au lieu de nous inquiéter de tous ces concurrents, nous continuons de nous en tenir à notre stratégie consistant à essayer d’améliorer notre service et notre contenu chaque trimestre plus rapidement que nos pairs. la croissance témoigne de cette approche et de la taille du marché du divertissement. «

Si le gouvernement américain parvient à ses fins, TikTok sera interdit aux États-Unis car il appartient à la société chinoise ByteDancer. Les États-Unis sont préoccupés, comme pour toutes les applications et tous les produits appartenant à une entreprise chinoise, que ByteDancer collecte secrètement des informations qu’il envoie à un serveur à Pékin. La société a nié cela et aucune preuve à l’appui des allégations n’a jamais fait surface.

Outre TikTok, un certain nombre de nouveaux streamers pourraient se révéler une concurrence pour Netflix. Disney +, lancé en novembre dernier, connaît un bon départ. HBOMax et NBCUniversal’s Peacock sont également disponibles pour les utilisateurs iOS et Android.