Voici comment Ezra Miller a tourné leurs scènes pour la Justice League de Zack Snyder

Warner Bros.

Les reprises de la très attendue Justice League de Zack Snyder durent depuis des semaines et il semble que le réalisateur ait utilisé tous les moyens pour y arriver, malgré la pandémie. Cela vaut particulièrement pour Ezra Miller, qui joue The Flash.

Selon une récente interview avec Grace Randolph (via The Direct), Snyder a révélé qu’il avait obligé Ezra à tourner leurs scènes via Zoom parce qu’ils étaient sur le tournage de Fantastic Beasts 3 à Londres et ne pouvaient évidemment pas voler au-dessus.

Ils ont tous deux programmé une réunion en ligne et l’équipe a aidé Snyder à réaliser sa vision, en installant trois moniteurs et une caméra. Tout semble avoir parfaitement fonctionné.

Malgré quelques controverses impliquant un fan dans le passé, Ezra Miller est toujours attaché à jouer The Flash dans le film d’Andy Muschietti qui adaptera le scénario de Flashpoint et aura à la fois Ben Affleck et Michael Keaton’s Batman. Sa sortie est prévue pour 2022.

Justice League de Zack Snyder sortira exclusivement sur HBO Max en 2021 d’abord en mini-série de 4 heures, puis en film complet. Le réalisateur a également déclaré qu’il avait déjà une vision en tête pour une éventuelle suite.