Après de nombreuses années d’attente, les profils Amazon Prime Video sont enfin disponibles pour les abonnés au service de vidéo en streaming. Vous pouvez ajouter plusieurs profils à un seul compte. Cela signifie que les membres de la famille qui partagent votre compte peuvent avoir leur propre mise en page Prime Video client. Voici comment configurer les profils Amazon Prime Video et comment configurer un profil Kids. Vous pouvez vous inscrire au service via le lien ci-dessous, avec un essai gratuit de 30 jours.

Pouvez-vous créer des profils sur Amazon Prime Video?

Après de nombreuses années à demander cette fonctionnalité, les abonnés aux États-Unis et dans d’autres pays ont finalement obtenu un support pour les profils au début de juillet 2020.

Combien de profils pouvez-vous avoir sur Amazon Prime Video?

Vous pouvez avoir jusqu’à six profils différents sur un même compte.

Si vous configurez différents profils sur le site Web d’Amazon Prime Video, voici comment en ajouter un:

1. Sur la page principale de Prime Video, vous devriez voir un « Qui regarde»Sélection de menu et profil principal, près du coin supérieur droit de la page. Cliquez sur le menu.

2. Cliquez sur le bouton «Ajouter nouveau”Sélection au menu.

3. Vous devriez être redirigé vers la page Nouveau profil. Tapez le nom de la personne pour ce nouveau profil, puis cliquez sur le bouton «Sauvegarder les modifications« Boîte. C’est tout ce que vous devez faire pour créer un nouveau profil.

Configurer les applications mobiles

Si vous utilisez l’application mobile Amazon Prime Video pour iOS et Android pour configurer un nouveau profil, voici comment procéder.

1. Ouvrez l’application, puis appuyez sur le bouton «Mes affaires«Icône dans le coin inférieur droit.

2. Vous devriez voir le menu principal du profil dans le coin supérieur gauche du Mes affaires section. Appuyez dessus.

3. Le menu devrait apparaître. Appuyez sur le « Créer un profil« Option.

4. Tapez le nom du nouveau profil, puis appuyez sur le bouton «sauver« Boîte. C’est tout.

Configuration des enfants

Le service a également un profil spécial pour les enfants. Lorsqu’il est mis en ligne, il permet uniquement d’afficher le contenu Prime Video évalué pour les enfants de 12 ans et moins. Les résultats de recherche et les suggestions sont également limités dans le profil Kids, et les achats de vidéos sont également limités.

La configuration du profil Kids sur le Web et sur les appareils mobiles se fait exactement comme vous le feriez pour ajouter un utilisateur à Prime Video. Le seul changement est une fois que vous avez saisi le nom du nouveau profil, cliquez ou appuyez sur le bouton bascule « Profil pour enfants » et il en deviendra un. Vous pouvez également utiliser le profil Kids par défaut déjà configuré dans le système et basculer entre celui-ci et d’autres profils Prime Video.

Voilà comment configurer les profils vidéo Amazon Prime. Allez-vous signer ce soir pour en faire un ou plusieurs pour les membres de votre famille?