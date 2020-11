Voici comment acheter la Xbox Series X

Au cours de ce qui a été une vie pour de nombreux fans de Xbox, la dernière console de la société, la Xbox Series X, est enfin sortie. Alors que les précommandes étaient un gâchis et que les gens ont encore du mal à mettre la main sur la nouvelle console, c’est une période passionnante pour les joueurs, car il s’agit de la console la plus puissante de Microsoft à ce jour.

Si vous cherchez à accrocher la nouvelle console, ne vous inquiétez pas, nous vous expliquons où vous pouvez les trouver (s’ils sont en stock), mais d’abord, nous vous mettrons au courant de tout ce qui concerne la Xbox La série X a à offrir.

Qu’y a-t-il de si bon dans la Xbox Series X?

Les joueurs peuvent être vraiment immergés dans leur expérience de joueur alors que la Xbox Series X propose des jeux True 4K, avec jusqu’à 120 images par seconde et une plage dynamique élevée de 8K. Traditionnellement, des charges d’écran aussi puissantes entraînaient un retard, en particulier en ligne, mais avec les toutes nouvelles fonctionnalités de la nouvelle console, cela est sur le point de changer.

Semblable aux expériences 3D au cinéma, l’expérience de visualisation dynamique de la Xbox Series X est alimentée par un processeur personnalisé, qui exploite les dernières architectures RDNA 2 et Zen 2 de la société de technologie AMD. Ce processeur de nouvelle génération fournit plus de 12 TFLOP de puissance GPU et plus de quatre fois la puissance de traitement du processeur de la Xbox One X.

Cette nouvelle console comprend également la bande passante mémoire la plus élevée de toutes les consoles de nouvelle génération, selon le site Web Xbox, avec 16 Go de mémoire GDDR6. Cela inclut 10 Go de mémoire optimisée pour le GPU à 560 Géch / s pour maintenir le processeur alimenté sans goulots d’étranglement. Cela signifie qu’il n’y a pas de surchauffe ni de crash quand il se passe beaucoup de choses dans la machine.

Pour prendre en charge ces applications puissantes et gourmandes en données, Microsoft a également développé l’architecture Xbox Velocity. Auto-décrite comme une «réinvention radicale du sous-système d’E / S traditionnel», cette architecture est censée être la «solution ultime» pour le streaming d’actifs de jeu.

Il comprend quatre composants principaux: un SSD NVME personnalisé, des blocs de décompression à accélération matérielle, une toute nouvelle couche d’API DirectStorage et Sampler Feedback Streaming (SFS). Le SSD NVME de 1 To fournit 2,4 Go / s de débit d’E / S brut, soit plus de 40 fois le débit de la Xbox One. Contrairement aux SSD traditionnels qui ralentissent les PC, ce SSD personnalisé offre des performances constantes et durables.

Le SFS permet au streaming d’être transparent, en utilisant plus de mémoire et de débit d’E / S, ce qui rend l’expérience de jeu plus riche et plus immersive.

Si tout cela ne suffisait pas, la Xbox Series X est livrée avec le 3D Spatial Sound, la prochaine évolution de la technologie audio. À l’aide d’algorithmes avancés, des mondes immersifs réalistes sont créés qui placent les joueurs au centre de l’expérience.

La console de jeu s’est déjà avérée populaire auprès des joueurs, de nombreux détaillants étant déjà en rupture de stock. Cependant, les joueurs peuvent accéder à deux options à partir du Xbox Store, menant à leurs détaillants préférés.

Le plan Xbox All Access coûte 34,99 $ par mois et est livré avec la console Xbox Series X et 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate. Il n’y a pas de coût initial avec un TAP de 0% pendant 24 mois.

Si vous préférez payer pour votre console à l’avance, le plan autonome permet aux clients de payer 499,99 $ à l’avance et comprend uniquement la console Xbox Series X.

Chaque console Xbox Series X est livrée avec la machine elle-même, une manette sans fil et un câble HDMI ultra haut débit. Pour créer du stockage pour des jeux supplémentaires, les joueurs peuvent acheter un disque dur autonome standard ou la carte d’extension de stockage Seagate 1 To pour Xbox Series X | S – elle se branche à l’arrière de la console via le port d’extension de stockage dédié. Il est vendu séparément de la console.

Les détaillants comprennent:

Plus de détaillants sont ajoutés, selon le site Web Xbox.

Qu’est-ce que tu penses? Vous prévoyez d’acquérir une Xbox Series X lorsqu’elle sera à nouveau disponible? Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires ou reportez la discussion sur notre Twitter ou Facebook.

Recommandations des éditeurs:

Attention, si vous achetez quelque chose via nos liens, nous pourrions obtenir une petite part de la vente. C’est l’une des façons dont nous gardons les lumières allumées ici. Cliquez ici pour en savoir plus.

Partager : Tweet