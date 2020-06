Voici ce qu’il faut surveiller avant l’annonce très importante de la Réserve fédérale américaine ce soir

Alors que les cours boursiers mondiaux restent dynamiques, tous les regards seront rivés sur l’événement des marchés de renom de la semaine plus tard ce soir, lorsque la Réserve fédérale américaine fera sa dernière annonce de politique.

Les réunions de la Fed sont toujours étroitement surveillées, mais les mises à jour des banques centrales devraient prendre une importance accrue dans les prochains mois, compte tenu des niveaux de relance sans précédent qui ont été déployés à la suite de la crise du COVID-19.

Et avec les prix des marchés boursiers pour un fort rebond économique, les analystes suspendront chaque mot du président de la Fed, Jerome Powell, pour essayer de détecter tout changement subtil de langage qui pourrait suggérer un changement dans les perspectives de la Fed.

Pour commencer, l’annonce de ce soir marquera la première fois depuis décembre que les membres du Comité publieront un ensemble de prévisions économiques – une pratique qu’ils ont préconisée au cours des mois précédents lorsque la Fed a clairement défini une approche «tout ce qu’il faut» pour maintenir le fonctionnement des marchés.

Il marque un changement notable par rapport à la mi-mars, lorsque la Fed a réduit les taux d’intérêt d’un gigantesque 100 points de base (1%) et a annoncé une offre d’achat d’obligations (assouplissement quantitatif – QE) de 700 milliards de dollars américains (~ 1 milliard de dollars), avant rapidement révisant cela en QE illimité.

Moteur de stock potentiel

Il est très peu probable que la Fed modifie l’un ou l’autre de ces paramètres politiques lors de l’annonce de ce soir. Mais c’est ce que la Fed indique qu’elle pourrait faire ensuite, ce qui est important pour les investisseurs boursiers.

Par exemple, les analystes de Goldman Sachs et JP Morgan ont tous deux indiqué qu’ils s’attendaient à ce que la Fed prévoit une forte contraction économique pour 2020, avec des taux d’intérêt susceptibles de rester proches de zéro jusqu’en 2022.

Donc, si le consensus des membres du Comité est que la Fed pourrait devoir augmenter ses taux plus rapidement, cela pourrait provoquer une réaction du marché.

De plus, alors que les actions de la Fed ont apaisé les inquiétudes concernant la liquidité sur les marchés financiers, Powell sera également en train de faire la une des médias dans le sillage de la remontée des valeurs boursières qui a vu l’indice NASDAQ remonter à des sommets historiques.

La Fed a un mandat exclusif en matière d’inflation.Par conséquent, bien que Powell ne puisse pas commenter directement les actions, il peut lui être posé des questions sur la stabilité financière à la suite d’une augmentation énorme et rapide de la masse monétaire pour maintenir le fonctionnement des marchés.

Un autre facteur de complication avant la réunion de ce soir est qu’il ne reste qu’un mois environ avant que les mesures de relance budgétaire américaines – qui ont également été essentielles pour prévenir un crash économique – ne soient annulées, et les législateurs républicains ont une opinion de plus en plus négative à l’égard de toute prolongation. .

Dans l’ensemble, il se présente comme la réunion la plus intéressante de la Fed depuis un certain temps, et tout changement inattendu des prévisions de la Fed pourrait avoir un impact significatif sur les marchés australiens dans les échanges jeudi.

