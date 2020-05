Voici ce qui aurait pu arriver – / Film

Dans la scène post-crédits de 2017 Ligue de justice, le mercenaire costumé Deathstroke (Joe Mangianello) émerge sur le yacht de Lex Luthor et suggère que si les bons ont leur propre ligue, peut-être que les méchants devraient avoir leur propre ligue. Cette configuration n’a pas encore été payée dans un film de DC Comics, et comme les priorités du studio ont changé, il semble que cela ne le sera jamais.

Mais il y a trois ans, La descente réalisateur Gareth Evans était attaché pour réaliser un film Deathstroke qui aurait raconté l’origine du personnage. Même si ce projet s’est effondré, Evans donne maintenant des détails sur ce qu’aurait été son approche si tout s’était mis en place.



Tout en faisant la promotion de sa nouvelle série Gangs of London, Evans s’est entretenu avec Yahoo UK et a expliqué ce qu’il voulait faire avec le film Deathstroke qui ne s’est jamais produit:

Cela semble sacrément cool – et je dois dire qu’un film DC avec moins de deux heures aurait été aussi rafraîchissant après les durées de fonctionnement gonflées de Batman v Superman: l’aube de la justice et Aquaman.

Evans a admis qu’il n’était pas un grand lecteur de bandes dessinées avant d’être embauché, mais il dit qu’il a fait suffisamment de recherches sur le personnage pour déterminer comment il voulait traiter l’origine de Deathstroke:

«Quand je l’ai lu, il y avait environ trois versions différentes de l’origine de son personnage», explique Evans, «Et donc je pensais que nous pouvions faire quelque chose de très shakespearien, en termes de comment il perd son œil et comment il est créé en tant que personnage qu’il est … Nous avions des idées sur le genre de style que nous aurions choisi avec cela, qui aurait épousé certains des styles les plus ancrés que j’ai, mais à cause du monde, cela permettrait moi d’être un peu plus flamboyant et un peu plus stylisé. Nous aurions pu le prendre dans des domaines vraiment intéressants. Nous avions là des idées assez audacieuses qui auraient pu être vraiment viscérales et vraiment amusantes. »