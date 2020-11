Voici ce que nous savons sur les Skoda Rapid et VW Vento de nouvelle génération!

Les Skoda Rapid et Volkswagen Vento de nouvelle génération suivront le lancement des SUV intermédiaires de chacune des marques. Le Vento de nouvelle génération précédera cependant le lancement du Rapid de nouvelle génération.

La Volkswagen Vento et la Skoda Rapid de la génération actuelle sont peut-être des voitures vieillissantes, mais il y aura un remplacement pour les deux berlines très bientôt en 2021. Nous avons maintenant appris à connaître l’ordre dans lequel ces remplacements viennent de Volkswagen et Skoda et que inclut également les SUV intermédiaires de VW et Skoda dans le cadre de leur plan Inde 2.0. Les berlines intermédiaires – remplacements Vento et Rapid – suivront le lancement des SUV intermédiaires. Voici à quoi ressemble la commande – Skoda Vision IN, Volkswagen Taigun, Volkswagen Vento de nouvelle génération et Skoda Rapid de nouvelle génération.

La Volkswagen Vento de nouvelle génération arrivera avant la Skoda Rapid de nouvelle génération en Inde. (image utilisée à des fins de représentation uniquement)

Voici ce que nous savons sur les remplacements Skoda Rapid et VW Vento

Les VW Vento et Skoda Rapid de nouvelle génération seront tous deux basés sur la plate-forme MQB-A0-IN, fortement localisée et adaptée pour l’Inde. En fait, cette même plate-forme soutiendra également les SUV intermédiaires de la marque – Taigun et Vision IN de production. Tout comme les Vento et Rapid de la génération actuelle, les deux berlines seront identiques mécaniquement et sous la peau. Cependant, les deux berlines auront leur propre identité unique avec un style extérieur et intérieur différent.

Sous le capot, le Vento et le Rapid seront identiques. En fait, on s’attend à ce qu’ils poursuivent leurs moteurs actuels de 1,0 L TSI qui produisent 110 ch et 175 Nm de couple. Volkswagen et Skoda devraient également conserver leurs boîtes de vitesses manuelles à 6 vitesses et à convertisseur de couple à 6 vitesses des voitures de la génération actuelle. La Vento et la Rapid sont l’une des voitures les plus amusantes à conduire de leur segment et cela devrait également rester le cas pour les voitures de nouvelle génération.

Le PDG mondial de Skoda Auto, Bernhard Maier, a déclaré qu’il ferait pression pour une localisation allant jusqu’à 95% pour contrôler les coûts dans le cadre de leur plan Inde 2.0. Et cela vaut également pour les VUS intermédiaires. Étant donné que VW et Skoda partageront des plates-formes et des moteurs, cela devrait également permettre de réaliser des économies d’échelle. Cependant, bien que les spécifications de production Taigun et Vision IN devraient recevoir les plus gros moteurs TSI de 1,5 L du T-Roc et du Karoq, les berlines intermédiaires ne seront pas honorées par ces moteurs.

L’avenir du groupe VW en Inde

Dans le cadre du plan Inde 2.0 du groupe VW, d’autres modèles seront développés et lancés ici en Inde. On ne sait cependant pas exactement ce que ces modèles suivront les SUV intermédiaires et les berlines intermédiaires. Skoda dirigera cependant le plan Inde 2.0 du groupe VW en Inde sous l’entité désormais fusionnée qui s’appelle Skoda Auto Volkswagen India Pvt Ltd (SAVWIPL). Cette fusion a constitué une étape importante pour le projet Inde 2.0 du groupe VW