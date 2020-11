Voici ce que le titre de Scream 5 pourrait signifier pour la franchise

«Ce qu’il fait est la chose la plus proche de quelque chose que nous espérons faire, et que nous aimons en termes de tonalité où c’est amusant, et c’est quelque chose et c’est excitant», a déclaré Bettinelli-Olpen.

L’horreur a beaucoup évolué depuis le premier Crier. Il a même beaucoup évolué depuis Cri 4 a atterri en 2011. Il est donc tout à fait normal qu’un nouveau Scream se déplace avec lui.

Alors qu’est-ce que cela pourrait signifier? Nous ne suggérons pas que Crier (2022) sera une suite directe de Crier (1996) – c’est extrêmement improbable puisque Craven a réalisé les quatre premiers (contrairement à Carpenter qui n’a fait que l’original Halloween et pas toutes les suites). Mais il est possible que le film ressemble à un retour aux sources Crier, réunissant les principaux acteurs originaux, tout en ajoutant des sensibilités modernes.

La série Scream a déjà abordé les effets sur Sidney de son traumatisme passé, comme c’était le cas de Halloween pour Laurie mais il sera intéressant de voir où l’on retrouve Sid, Gale Weathers (Courtney Cox), Dewey Riley (David Arquette) et Cri 4 Adjoint Judy Hicks (Marley Shelton) qui revient également.

Il convient également de noter que depuis 2011, nous avons vu une vague d’horreur de haut niveau – parfois appelée « horreur élevée » – obtenir beaucoup d’attention critique, Halloween (2018) inclus, avec Peele remportant un Oscar pour le scénario de Sortez. Il ne serait pas surprenant que le ton de ce Scream soit légèrement différent – que, comme le disent les réalisateurs, Crier devient un film qui «parle de quelque chose» en même temps qu’une balade amusante.