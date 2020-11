Voici à quoi ressemblerait le OnePlus 9 5G

Le OnePlus 8T a été présenté au monde le 14 octobre 2020. Exactement un mois plus tard, les gens de 91Mobiles ont obtenu de nouveaux rendus CAO qui montreraient pour la toute première fois le très attendu OnePlus 9 dans son intégralité.

Est-ce à quoi ressemblera le OnePlus 9?

Le rendu CAO en question, qui doit être pris avec un grosse pincée de sel , suggérez la nouvelle génération OnePlus 9 s’appuiera sur le langage de conception mis à jour utilisé sur le OnePlus 8T.

Un module de caméra rectangulaire surdimensionné ouvre la voie sur le panneau arrière. Il abrite deux capteurs massifs, qui pourraient respectivement servir de caméra principale et de tireur ultra grand angle, et une troisième implémentation beaucoup plus petite, qui peut être un capteur de profondeur ou une caméra macro.

Pour que les clients puissent prendre de superbes photos la nuit, OnePlus a également inclus un flash LED qui se trouve sur le côté droit de la bosse de la caméra. Bien sûr, une certaine forme de la fonction Nightscape Mode pour la photographie en basse lumière est également probable.

Le retournement du smartphone révèle un grand écran perforé. Le OnePlus 8T dispose d’un panneau de 6,55 pouces, mais les informations obtenues par 91Mobiles pointe vers un panneau légèrement plus grand sur le OnePlus 9, bien qu’une taille exacte n’ait pas été mentionnée.

Il est associé à des bords plats et, contrairement aux rapports précédents sur un taux de rafraîchissement de 144 Hz, il prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les lunettes sont aussi minces que prévu, mais le menton est encore légèrement plus épais.

En ce qui concerne le cadre, OnePlus a choisi une finition arrondie plutôt qu’un design plat de type iPhone. Assis le long du cadre se trouve une bascule de volume à gauche et la touche d’alimentation habituelle avec une glissière d’alerte sur la droite.

Autres fonctionnalités et spécifications OnePlus 9 à attendre

Les produits phares de OnePlus sont alimentés par les derniers chipsets Qualcomm depuis des années et cela ne changera pas de sitôt. L’annonce de Snapdragon 875 est prévue pour décembre et ce sera le chipset qui permettra à la série OnePlus 9 de fonctionner.

À l’intérieur du modèle vanille OnePlus 9, qui est celui qui est prétendument représenté dans les rendus CAO, devrait contenir 8 Go de RAM et 128 Go de stockage en standard. Cependant, des configurations plus coûteuses avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sont presque garanties.

En termes de batterie, la rumeur dit que l’appareil pourrait inclure une cellule de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 65 W et une forme de charge sans fil. L’appareil offrira une prise en charge 5G, alors ne vous attendez pas à une autonomie exceptionnelle, mais une journée complète d’utilisation ne devrait pas être un problème.

Le OnePlus 8T 5G

En ce qui concerne le côté logiciel, le OnePlus 8T est livré avec Android 11 dès la sortie de la boîte et le OnePlus 9 devrait aussi. Assis au-dessus d’Android 11 semble être la dernière version d’Oxygen OS.

La série OnePlus 9 porte le nom de code Lemonade et devrait arriver à un événement en mars 2021. L’annonce pourrait précéder le dévoilement de la OnePlus Nord SE quelques semaines plus tard.

Les livraisons des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro commenceront probablement environ une semaine après l’événement. Il devrait représenter le premier lancement du produit phare OnePlus dans l’histoire, bien qu’il arrivera encore quelques mois après le Galaxy S21 – Samsung espère sortir ses nouveaux appareils d’ici la fin du mois de janvier, ce qui représente également le premier lancement de Galaxy S de l’histoire.