Voici à quoi ressemblera le Moto G9 Power à grosse batterie

Même si Motorola a à peine dévoilé le low-cost Moto G9 Play il y a quelques mois, un style nettement plus élégant Le modèle G10 Play avec une conception de perforation à la mode et un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté pourrait déjà être juste au coin de la rue.

Avant de passer à la famille Moto G10, cependant, vous vous attendez à ce que l’entreprise appartenant à Lenovo complète d’abord la gamme G9, et c’est précisément ce que nous pensons être sur le point de se produire un jour à l’autre. Plus précisément, le Moto G9 Power à grosse batterie devrait être officiellement annoncé et commercialisé à un moment donné avant Noël après plusieurs de ses spécifications clés ont été divulguées la semaine dernière.

En parlant d’encoches, il n’y en aura pas sur le G9 Power, ce qui ne devrait pas être une surprise pour ceux qui connaissent le design du début 2020. G8 Power, alias Moto G Power. Fait intéressant, l’écran de perforation est censé augmenter sa taille de 6,4 à 6,78 pouces tout en perdant en qualité en raison d’une réduction de la résolution de 2300 x 1080 à 1640 x 720 pixels.

Clairement, Motorola veut maintenir le prix aussi bas que possible, et avec la surface d’écran supplémentaire et une mise à niveau de la capacité de la batterie de 5000 à 6000 mAh, le moyen le plus simple de le faire a dû être de se contenter d’un nombre de pixels inférieur.

On ne peut pas en dire autant de la caméra principale orientée vers l’arrière, remarquez, qui devrait passer de 16 à 64 mégapixels, tandis que le tireur de selfie devrait conserver son nombre de 16MP. Les spécifications des deux autres capteurs d’imagerie trouvés à l’arrière du G9 Power ne sont pas encore gravées dans le marbre, mais les rapports précédents appelaient à une profondeur de 2MP et à des objectifs macro au son modeste.

Avec un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, 4 Go de mémoire, 128 Go d’espace de stockage interne et un chargeur plus que respectable de 20 W inclus dans la boîte de vente au détail en standard, le Moto G9 Power devrait coûter environ 250 € quand il finira par est mis en vente en Europe, ce qui signifie que son prix recommandé pourrait être fixé à environ 250 $ aux États-Unis … à condition que le téléphone soit effectivement dirigé dans cette direction.