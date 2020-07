Voici à quoi ressemblait vraiment le sacrifice humain rituel mésoaméricain ancien

Histoire ancienne | 30 juillet 2020



(Artiste inconnu / Wikimedia Commons)

Des centaines de milliers de personnes par an étaient sacrifiées par les Aztèques vers 1000 av.J.-C., généralement via le retrait du cœur pour apaiser leurs dieux en période de famine, de maladie ou d’autres bouleversements sociaux. Amusant, non? Malheureusement, les informations sur les sacrifices rituels dans la culture occidentale mésoaméricaine et préchrétienne sont rares de nos jours. Pour aller au fond de ce qui s’est réellement passé dans ces premières cultures religieuses, il faut démêler un réseau complexe de littérature, d’art et de preuves physiques, mais les historiens ont réussi à tirer un fil ou deux.

Pourquoi des sacrifices humains ont-ils été accomplis?

Autant que nous pouvons dire, le Peuple mésoaméricain effectuaient généralement des sacrifices rituels pour honorer leurs dieux ou intimider leurs ennemis. Si leur succès avec le premier n’est pas clair, il a probablement été extrêmement efficace pour le second. Ces rituels ne ressemblaient pas à ce que vous avez pu voir dans des films comme Apocalypto ou Indiana Jones et le temple de la mort. C’étaient des œuvres intenses et structurées de théâtre religieux interprétées par certains des membres les plus élitistes de la société aztèque, qui ne il suffit de décider un jour que couper le cœur de leur peuple sonnait comme un bon moment.

le Mythe de la création aztèque décrit la naissance de la Terre et du ciel comme une bataille entre les dieux jumeaux Quetzalcoatl et Tezcatlipoca et une déesse monstre de la Terre avec une faim insatiable pour tout ce que les dieux jumeaux ont créé. Juste une machine à grignoter la montagne et l’océan. Après l’avoir vaincue, les jumeaux l’ont laissée démembrée mais lui ont permis de fournir aux habitants de la Terre des provisions. On croyait que ses cheveux créaient les arbres, l’herbe et les fleurs, tandis que ses larmes remplissaient les rivières et les lacs. Cependant, chaque fois que le soleil se couchait, on pouvait l’entendre crier du sang humain. Elle a menacé de cesser de porter ses fruits à moins d’être nourrie, alors le peuple méso-américain a creusé le cœur de leurs sacrifices pour l’apaiser.

(Pinterest)

Les anciens mésoaméricains ont adopté une approche étonnamment académique de l’extraction cardiaque, qui a été réalisée en au moins trois façons différentes. La version du rituel qui a été effectuée le plus souvent est connue sous le nom de thoracotomie sous-diaphragmatique, dans laquelle le prêtre / chirurgien a créé une incision directement sous les côtes. avant d’entrer et de retirer le cœur par la force. Quand ils ont fait deux incisions entre les côtes à la place, c’est ce qu’on appelle thoracotomie intercostale, mais parfois, ils vient de casser le sternum horizontalement dans ce qu’on appelle une thoracotomie bilatérale transversale. Ce dernier peut sembler une approche plus simple pour rebouger le cœur, mais couper le sternum est en fait beaucoup plus difficile que de prendre la route panoramique.

le processus exact du sacrifice humain rituel dépendait en grande partie du dieu qui était le destinataire prévu. En tant que dieu du ciel nocturne et du changement par le conflit, par exemple, Tezcatlipoca a reçu des sacrifices qui ont été recueillis par une simple coupure au sternum, tandis que les sacrifices à Xipe Totec, le dieu mésoaméricain du printemps et de la nouvelle végétation, ont été pris à travers une fente dans la cage thoracique. Les sacrifices à Xipe Totec étaient toujours plus compliqués que de retirer le cœur d’une personne, car il exigeait également leur écorchement, leur déviation et leur démembrement. Il était sorte de connard.

Différents dieux ont appelé à des variations sur le sacrifice

(Artiste inconnu / Wikimedia Commons)

Qui étaient les sacrifices humains?

Indépendamment de qui était à la réception du sacrifice, les personnes à la réception de la lame étaient généralement celles de statut inférieur ou esclaves. Ils ne pouvaient certainement pas venir de la classe d’élite, qui étaient les seuls à avoir accès à l’éducation et aux instruments nécessaires pour accomplir les rituels. Aussi inhumain que cela puisse paraître, il est important de noter que les gens n’étaient pas traînés hors de chez eux pour être écorchés vivants. Beaucoup se sont offerts volontairement, croyant que c’était un honneur de devenir nourriture pour les dieux.