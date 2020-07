Voici à quoi ressemblait la carte d’ascension de Valorant il y a quatre ans

Pouvez-vous croire que le lancement de Valorant n’a eu lieu que le mois dernier? La version bêta du jeu FPS multijoueur a débuté en avril de cette année et, après plusieurs séries de modifications et de bricolages, elle est sortie dans la nature début juin. Le jeu peut sembler un peu différent maintenant de ce qu’il était il y a quelques mois, mais nous avons maintenant une idée de ce à quoi le jeu ressemblait beaucoup plus tôt dans son développement – environ quatre ans plus tôt, en fait.

Riot Games a publié un nouveau blog sur « The Birth of Ascent » qui comprend une capture d’écran montrant la carte Valorant et le HUD du jeu tels qu’ils étaient il y a environ quatre ans. «Ascent a été l’une des toutes premières cartes que nous avons assemblées sur Valorant et c’est l’endroit où nous avons développé et affiné une grande partie du gameplay de base que vous expérimentez aujourd’hui», explique Riot dans l’article.

Partageant quelques détails sur la création de la carte et les mécanismes de «gameplay de base» du jeu, le studio explique qu’Ascent est resté dans «Greybox» – la phase de développement au cours de laquelle l’équipe de développement «construit un modèle approximatif de l’environnement dans notre moteur, mis en place tous les éléments de base du gameplay, prototyper grosso modo de nouveaux éléments (comme ces portes mécaniques), puis le jouer intensivement »- pendant près de trois ans.

Regardez n’importe quel clip du gameplay de Valorant maintenant et vous serez en mesure de repérer facilement la différence dans le HUD du jeu multijoueur – la version précédente montre une minicarte beaucoup moins raffinée, des barres en haut au centre et en bas au centre. Jetez un œil à la première image ci-dessous:

Une vieille photo d’Ascent d’il y a 4 ans vient de sortir. #VALORANt | @PlayVALORANT pic.twitter.com/YV586jYWHN – VALORANT Source (@ValorantSource) 20 juillet 2020

Quant à savoir quel agent vous pouvez voir, Riot ne le dit pas dans le message. C’est un peu difficile à repérer – l’image semble montrer une première version de Brimstone à venir, se détachant d’un virage loin du personnage du joueur. Cependant, sur Reddit, le programmeur et responsable anti-triche de Valorant Paul ‘Riot Arkem’ Chamberlain dit: « Non! » lorsqu’on lui a demandé si l’image montre un ancien Brimstone. Hmm. Il ajoute également: « Beaucoup de nostalgie dans cette image pour moi! »

Si vous envisagez de plonger dans le jeu de tir en équipe de Riot tel qu’il est maintenant, assurez-vous de consulter notre guide des meilleures armes Valorant et notre liste de niveaux Valorant pour tirer le meilleur parti du jeu.

Partager : Tweet