Voici à quoi pourrait ressembler la Skoda Vision Productio-Spec!

Des images de brevet fuite du Skoda Vision IN SUV ont fait surface en ligne, ce qui nous donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le SUV de production. Et cela ne s’est pas éloigné du concept.

Skoda a fait ses débuts au Vision IN en Inde à l’Expo Auto 2020 plus tôt cette année. La Skoda Vision IN était toujours un concept et seulement un précurseur de ce qui sera un futur rival pour les goûts de la Hyundai Creta, Kia Seltos, MG Hector, Tata Harrier et également le prochain SUV Volkswagen Taigun. Le Skoda Vision IN ne fera ses débuts sous forme de production qu’en 2021, mais avant cela, des images de brevet du futur SUV ont fait surface en ligne, ce qui nous donne un aperçu de ce que le Vision IN pourrait lool sous forme de production.

Ce sont des images brevetées divulguées du prochain Skoda Vision IN SUV.

À ses débuts, la Vision IN aura un nom différent et ce sera l’un des premiers produits à être basé sur la plateforme MQB AO-IN de Skoda en Inde. Si la vision IN de production se révèle ressembler à ce qu’elle a été représentée ici dans ces images de brevet, alors elle ressemble en grande partie au concept SUV qui a été présenté à l’Auto Expo. Ce SUV à venir est sensiblement différent du Karoq et du Kodiaq et pourrait très bien se révéler être le plus beau de son segment. Les Kia Seltos voudront peut-être faire attention.

Si la vision IN de production se révèle ainsi, elle sera la plus belle de son segment.

Bien sûr, le style est toujours typiquement Skoda mais son beaucoup plus dynamique et agressif. Le visage est dominé par une calandre papillon en relief flanquée de phares à DEL divisés élégants de chaque côté. Le pare-chocs inférieur est très bien sculpté avec toutes sortes d’angles et de plis et un revêtement costaud sur le pare-chocs et les entrées d’air. De profil, il y a des lignes de caractère nettes de l’aile avant aux feux arrière et des roues en alliage d’allure sportive avec des montants B noircis. L’arrière du SUV est aussi bien sculpté que le visage avec des feux arrière à LED élégants, des pare-chocs costauds et un aileron arrière.

La Skoda Vision IN sera lancée dans le courant de 2021 pour rivaliser avec les goûts de la Creta et de Seltos.

Ces images ne révèlent cependant pas les intérieurs de la vision-production Vision IN. Il ne sera certainement pas aussi ornemental et flamboyant que nous l’avons vu dans le concept Vision IN, mais nous nous attendons à ce que la même philosophie minimaliste soit appliquée à la voiture de série. Vous pouvez vous attendre à un grand écran flottant sur une console centrale en pente avec un tableau de bord autrement propre. Les images de brevet suggèrent également que le SUV de production sera livré avec un toit ouvrant panoramique. Parmi les autres caractéristiques notables, citons un combiné d’instruments numérique, une climatisation automatique et un volant à fond plat.

Sous le capot, la Skoda Vision IN sera propulsée par un moteur turbo-essence de 1,5 L TSI que nous voyons dans la plupart des autres voitures Volkswagen et Skoda. Ce moteur à essence de 1,5 L produit 150 ch et 250 Nm de couple et il sera accouplé à une boîte de vitesses DSG à 7 vitesses. Skoda affirme déjà que le temps de sprint de 0 à 100 km / h de la Vision IN est impressionnant de 8,7 secondes et qu’il aura une vitesse de pointe de 195 km / h. Si vous attendiez la Creta avec impatience mais que vous étiez déçu de son apparence, la Skoda Vision IN est en fait ce que vous devriez rechercher.

Source de l’image