Voici à quoi pourrait ressembler la Nissan Magnite sur la base de photos d’espionnage

Voici un rendu numérique de la prochaine Nissan Magnite basé sur les nombreux plans d’espionnage que nous avons vus. Le SUV sous-compact devrait être lancé d’ici août.

Nissan va lancer son nouveau SUV sous-compact en Inde vers le second semestre de cette année. Il est l’un des derniers entrés dans cet espace, surtout maintenant qu’il existe depuis plus de 5-6 ans. Cependant, Magnite sera l’une des voitures les plus uniques à surveiller dans notre pays en raison de ses prix.

Voici un rendu numérique imaginatif de la Nissan Magnite, qui nous donne une idée de son apparence. On dirait qu’il obtient le design conventionnel qui est fidèle aux origines Nissan. L’énorme calandre avant est quelque chose de similaire à ce que nous voyons sur les Nissan Kicks. Le design unique des phares et le design des feux arrière sont quelque chose de rafraîchissant. Cependant, étant donné les derniers teasers, il obtiendra des phares à LED et des DRL élégants entourant la calandre.

Si vous regardez de près de côté ou de l’arrière, vous pouvez voir ici une ressemblance avec la Renault Kwid. Le coffre, en particulier, est très similaire au hayon. Le revêtement de porte autonome est également vu sur le Kwid ainsi que Triber. Les roues en alliage sont uniques et fraîches mais semblent un peu plus petites que prévu.

À travers des rapports, Nissan a confirmé que la Magnite suivra en effet un design conventionnel mais robuste. Son cousin, Renault Kiger, sera plutôt un SUV plus funk et moderne. Les deux partageront la plate-forme, les moteurs, les options de boîte de vitesses et la plupart des composants. Les différences seront limitées au style et à la liste des fonctionnalités.

Magnite obtiendra un moteur à essence à trois cylindres de 1,0 litre de Triber, qui produit 72 ch et 96 Nm de couple maximal. Le moteur à trois cylindres de 1,0 litre à venir sera également livré sur Magnite et devrait produire environ 100 ch. Les options de boîte de vitesses comprendront un MT à 5 vitesses et un AMT à 5 vitesses, principalement pour les deux moteurs.

Nissan Magnite va venir avec des fonctionnalités telles que le système d’infodivertissement à écran tactile, la technologie de voiture Internet, le toit ouvrant électrique, la climatisation automatique, le régulateur de vitesse, les bouches d’aération arrière et bien plus encore. Vu le récent succès de Triber, il pourrait être un booster pour les deux SUV. Pour autant que les rapports le suggèrent, ces deux SUV arriveront certainement au second semestre, pendant la période des fêtes.