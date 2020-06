Voici 7 véhicules qui ont été utilisés par les forces de défense indiennes!

Des bêtes automobiles locales aux véhicules japonais capables, les forces de défense indiennes ont utilisé plusieurs véhicules difficiles comme des clous et voici 7 de ces véhicules.

L’armée de n’importe quel pays doit disposer de la meilleure machinerie pour pouvoir accomplir toutes ses tâches au mieux de ses capacités. Et cela inclut également les véhicules qu’ils utilisent. Les frontières de l’Inde avec ses pays voisins se situent dans l’une des conditions géographiques les plus hostiles et les véhicules utilisés par les forces de défense indiennes doivent donc également être construits à cette fin. Certains constructeurs automobiles indiens ont été extrêmement intelligents pour exploiter ce marché et leur fournir des véhicules qui prendront les trahisons à un rythme effréné. Voici donc une liste de 8 véhicules de ce type qui ont été utilisés par les forces militaires et de défense indiennes au fil des ans.

Tata Safari Storme

Le Tata Safari Storme était l’un des véhicules officiels des forces de défense indiennes jusqu’à ce qu’il soit très récemment arrêté alors que nous entrions dans l’ère BS6. Le Safari Storme est de toute façon un véhicule robuste et robuste, mais il a été optimisé pour être utilisé par les forces de défense indiennes. Le Safari Storme pour l’armée est peint dans une couleur verte mate avec et plusieurs caractéristiques distinctives telles qu’un support de jerrycan au-dessus du garde-boue arrière, un projecteur, une antenne de capot, un crochet d’attelage à l’arrière et un système d’entraînement 4 × 4 avec haut et faibles ratios. Il était propulsé par un moteur diesel turbocompressé de 2,2 litres à 4 cylindres produisant 154 ch et 400 Nm de couple.

Maruti Gypsy

Le Maruti Suzuki Gypsy est le véhicule le plus synonyme des forces de défense indiennes. Le Maruti Gypsy est aussi robuste qu’un véhicule et il a conquis tous les terrains que les forces militaires lui ont lancés à grands pas. Le Maruti Gypsy est un tout-terrain très capable et qui n’a nécessité pratiquement aucune modification pour être adapté à l’armée. Il était propulsé par un moteur à essence de 1,3 L produisant 80 ch et 103 Nm de couple maximal. Le Maruti Gypsy est en fait un Jimny de deuxième génération qui a été vendu à l’étranger et nous connaissons les capacités de Jimny.

Tata Sumo 4 × 4

Le Safari Storme n’est pas le seul véhicule Tata utilisé par les forces de défense indiennes. Notre armée a également utilisé le Sumo 4 × 4 comme véhicule personnel ou comme voiture d’ambulance, principalement parce que c’est une voiture extrêmement spacieuse. Le Sumo peut facilement accueillir de 7 à 9 personnes, ce qui le rend très extrêmement configurable pour de nombreuses autres utilisations. C’est aussi un grand voyageur longue distance, qui peut transporter ses occupants dans un confort raisonnable. Le Tata Sumo 4 × 4 était propulsé par un moteur CR4 de 3,0 L qui produisait environ 83 ch et 250 Nm de couple maximal.

Hindustan Amabassador

L’ambassadeur d’Hindoustan est depuis longtemps un symbole de pouvoir et de fierté dans notre pays. Presque tous les politiciens et personnalités influentes d’il y a quelques années ont voyagé dans un ambassadeur hindoustan. Il a été utilisé comme véhicule officiel pour le personnel de l’armée indienne et pour le gouvernement indien. L’Ambassadeur Hindustan était propulsé par des options de moteurs à essence et diesel. Le plus gros moteur sous le capot de l’Ambassador était un moteur diesel de 2,0 L produisant 52 ch et 103 Nm de couple maximal.

Mahindra Scorpio 4 × 4

Le Mahindra Scorpio 4 × 4 a été l’un des véhicules les plus modernes utilisés par les forces de défense indiennes et celui qui correspond assez bien à leur personnalité. Le Scorpion est un véhicule tout aussi robuste et robuste que le Safari Storme, sinon plus. Il est aussi performant sur les cols d’altitude que dans l’environnement urbain de la région de la capitale nationale. Il est également extrêmement efficace pour transporter un grand nombre de personnes en même temps dans un confort assez raisonnable. Le Mahindra Scorpio est propulsé par un moteur diesel 2,2 L mHawk qui produit 120 ch et 280 Nm de couple maximal.

Toyota Fortuner

Le Toyota Fortuner est peut-être le véhicule le plus idéal qui correspond à la facture des forces de défense indiennes. Le Toyota Fortuner est principalement utilisé par les forces de défense pour les patrouilles et il est équipé d’équipements de radiocommunication. Il est également capable de transporter des armes lourdes pour l’armée. Les officiers autres que les soldats en patrouille ne sont pas autorisés à utiliser le Fortuner. Le Fortuner est à nouveau un SUV robuste comme des clous qui peut conquérir presque tous les terrains que les forces de défense pourraient rencontrer lors de leurs patrouilles. Il est propulsé par un moteur diesel de 2,8 L qui produit 175 ch et 420 Nm de couple.

Mitsubishi Pajero

La plupart des gens n’ont pas entendu ou vu les forces de défense indiennes utiliser le Mitsubishi Pajero comme véhicule officiel, mais il en sert un. Servant principalement dans les États frontaliers du nord-est, le Mitsubishi Pajero peut être vu faire des rondes à la frontière indochinoise. Il est utilisé par les forces de défense ainsi que par les officiers de patrouille et est aussi capable que n’importe quel autre SUV de cette liste. Le Mitsubishi Pajero est propulsé par un moteur turbo-diesel de 2,8 L qui produit 120 ch et 280 Nm de couple. C’est l’un des véhicules les plus performants des forces de défense indiennes.