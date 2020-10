Vladimir Lénine: tout ce que vous ne saviez pas sur le révolutionnaire russe

Années 1900 | 21 octobre 2020

Corps embaumé de Lénine sur la Place Rouge. (Getty Images)

Devenir Vladimir Lénine

Vladimir Ilitch Ulyanov est né dans une famille de classe moyenne et bien éduquée à Simbirsk, en Russie, le 22 avril 1870. Son père, Ilya, était un mathématicien qui avait gravi les échelons du servage pour devenir finalement directeur d’écoles, et les enfants Oulianov devaient utiliser ce statut privilégié pour obtenir une éducation et faire de grandes choses de leur vie. Cependant, le frère aîné de Vladimir, Alexandre, a peut-être un peu gâché les choses en essayant de faire sauter l’empereur russe Alexandre III avec une bombe artisanale alors que sa voiture les passait à Saint-Pétersbourg et se faisait exécuter quelques mois plus tard.

Bien qu’Oulianov ne se soucie guère des actions de son frère, les soupçons autour de cette famille possiblement radicalisée ont suffi à le faire expulser de la faculté de droit alors qu’il montrait le moindre signe de dissidence politique. Cette expulsion ne servit qu’à le transformer en autodidacte, et il dévora rapidement les écrits de la légende communiste Karl Marx. Il a rejoint un club de lecture politique de style intelligentsia, pour ainsi dire, et est devenu amoureux de l’idée d’une révolution marxiste.

Les bolcheviks. (Galerie Tretyakov / Wikimedia Commons)

Famine et exil

Pendant ce temps, les choses semblaient particulièrement mauvaises pour la Russie car une famine s’est propagée le long de la Volga en raison de l’hiver terriblement froid et sec de 1891, qui a fait plus de 400 000 morts, dont la plupart appartenaient à la classe paysanne. Inutile de dire que la population n’a pas été impressionnée par l’incapacité du gouvernement à gérer une crise aussi importante. Ce désespoir a enhardi les marxistes et Oulianov dans leur conviction qu’il y avait certainement une meilleure alternative à trouver dans un système comme le communisme.

Cependant, la tentative d’Oulianov de syndicaliser les ouvriers d’usine en diffusant les brochures bolcheviques sur «l’Union pour la lutte pour la libération de la classe ouvrière», qui vantait des notions extrémistes comme des journées de travail de huit heures et des retraites assurées, a été rapidement accueillie en Sibérie, où il a été condamné à trois ans d’exil. Une fois de plus, essayer de chasser Oulianov ne le servait que mieux, car il avait plus de temps pour écrire et influencer le peuple russe vers sa propre version unique du communisme. C’est ici qu’il a essayé différents pseudonymes d’écrivains et a finalement atterri sur le nom de Vladimir Lénine, comme on l’appelle encore aujourd’hui.

Nicolas II de Russie avec la famille, 1913 (Boasson et Eggler / Wikimedia Commons)

La chute des Romanov

Pour le reste de sa jeunesse relative, Lénine a rebondi de pays en pays, se révélant trop instable pour les Romanov tolérer. Néanmoins, la classe ouvrière de Russie se présentait toujours aux portes du Palais d’Hiver, résidence de l’empereur de l’époque Nicolas II, pour exiger de meilleures conditions de travail et un salaire décent au petit matin du 2 janvier 1905.

Bien que les hommes, les femmes et les enfants aient protesté pacifiquement alors qu’ils marchaient vers le palais, les tensions ont augmenté à mesure que la police descendait. Ce qui s’est passé ensuite est toujours un sujet de débat, car même la police a reçu des commandes différentes pour s’occuper des manifestants. Tout ce que l’on peut dire, c’est que des centaines, voire des milliers de manifestants non armés ont été tués ce jour fatidique, connu à jamais sous le nom de Bloody Sunday.

Cet événement horrible a renversé la vapeur pour les Romanov, qui dirigeaient la Russie depuis les années 1600. Le peuple russe était affamé, en colère, surchargé de travail et maintenant trahi. Les Romanov tombaient, et alors que les émeutes liées à l’inflation augmentaient, l’empereur jugea bon d’abdiquer sa position et de fuir pour le bien de la vie de sa famille. Enfin, la révolution russe attendue depuis longtemps était en marche, et Lénine mordillait un peu d’en faire partie, bien qu’il n’ait atteint une véritable notoriété politique qu’après la Première Guerre mondiale.

Fanny Kaplan, 1913. (Auteur inconnu / Wikimedia Commons)

La terreur rouge

Ce qui restait du gouvernement russe a tenté d’interdire le parti bolchevique, mais les marées avaient déjà tourné. Au cours des 6 et 7 novembre 1917, Lénine et les révolutionnaires bolcheviques a pris d’assaut le palais d’hiver et a pris le contrôle de la Douma d’État (législateurs) avec une relative facilité lors d’un événement connu sous le nom de Révolution d’octobre parce que la Russie utilisait encore le calendrier julien à l’époque.

Enfin, les bolcheviks ont réussi à s’emparer de la patrie, libres d’instaurer leurs idéologies communistes. Mais d’abord, Lénine avait quelques détails à régler. Il a commandé le massacre de la famille Romanov, femmes et enfants inclus, dans un effort pour éviter de futurs défis à son pouvoir très nouveau et précaire. Ils ont même tué les chiens. Bien que l’on sache que le tsar Nicolas II a été exécuté, la mort du reste de la famille est restée silencieuse pendant plusieurs années.

Lénine s’est rapidement mis au travail en appliquant les revendications des militants des droits des travailleurs et en nationalisant pratiquement toutes les facettes de la vie, du commerce aux services publics en passant par les banques. Cependant, les choses se sont rapidement détériorées, car 1918 a vu des pénuries alimentaires et la guerre civile russe qui en a résulté. Lénine a inauguré une ère si cruelle qu’elle est connue sous le nom de la terreur rouge, lorsqu’il a activement encouragé la violence et instauré l’utilisation de camps de concentration où des milliers d’exécutions ont eu lieu.

Le 30 août 1918, une révolutionnaire nommée Fanny Kaplan est devenue suffisamment aigrie par la trahison perçue de Lénine qu’elle a décidé de le retirer elle-même du pouvoir. Alors que deux des balles qu’elle a tirées ont atterri dans son cou et sa poitrine, cela n’a pas suffi à tuer le dictateur, et elle a été exécutée peu de temps après.

Lénine prononçant un discours sur la Place Rouge, 1919 (Grigory Petrovich Goldstein / Wikimedia Commons)

L’héritage de Lénine

Bien qu’il ait passé la majorité de sa vie à devenir poétique sur les vertus d’une société communiste, la réalité s’est avérée plus difficile. que la page écrite. Dans un écho de 1891, la Russie des années 1920 a également été confrontée à une famine due à des problèmes environnementaux et à la solution de Lénine –prendre de la nourriture cultivée par la classe paysanne et le redistribuer – aboutit à un désastre encore plus grand que celui causé par les empereurs avant lui. On estime que cinq millions de personnes sont mortes de faim, en partie à cause de problèmes avec le système ferroviaire nouvellement nationalisé qui a perturbé la distribution de nourriture.

De toute évidence, Lénine avait besoin de modifier certaines choses, donc en 1922, il a offert probablement sa plus grande réalisation au peuple de Russie, le Nouvelle politique économique. Essentiellement, il a permis le capitalisme à petite échelle tandis que le gouvernement conservait son autorité sur la grande industrie et les banques. Son règne fut cependant court, car il mourut seulement quelques années plus tard, le 21 janvier 1924, probablement en raison des complications des plusieurs accidents vasculaires cérébraux qu’il subit dans ses dernières années. Alors que l’économie de la Russie se stabilisait enfin et que le pays rattrapait enfin la modernisation en cours dans le reste de l’Europe, Lénine était considéré comme un héros qui, bien qu’imparfait, sauvait le pays des mauvaises habitudes des empereurs.

Pendant les trois jours qui ont suivi sa mort pendant lesquels son corps a été exposé, il a été pleuré par environ un million de personnes. En fait, à ce jour, le corps de Lénine reste extraordinairement bien conservé dans un mausolée de Moscou, où il « nécessite une hydratation quotidienne et des injections chimiques«Si jamais vous vous sentez macabre à Moscou, le mausolée est apparemment toujours ouvert au public, et gratuitement!

L’héritage de Lénine reste compliqué, mais il est indéniable qu’il a eu un impact majeur sur le monde et, selon certains historiens, est l’une des personnes les plus influentes de tout le XXe siècle.