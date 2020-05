VIZ MEDIA Juillet 2020 Sollicitations

Crédit: VIZ Media



Shonen Jump

Act-Age, vol. 1

Par Tatsuya Matsuki, Art par Shiro Usazaki

Y a-t-il une méthode à la folie de Kei Yonagi quand il s’agit d’agir? Le jeune acteur a une famille de frères et sœurs à nourrir, mais elle se retrouve aux prises avec ses démons psychologiques lorsqu’elle joue un rôle. Son jeu désespéré attire l’attention d’un réalisateur célèbre, Sumiji Kuroyama, qui recherche des talents bruts à façonner. Peut-il aider Yonagi à naviguer dans le monde acharné de l’action sans perdre sa raison?

Pour le public adolescent.

Date de vente: 2020-07-07

Prix ​​USA: 9,99 $

Bleach: Can’t Fear Your Own World, Vol. 1

Par Original Concept par Tite Kubo, Écrit par Ryohgo Narita

La guerre de sang des Mille Ans des Quincies est terminée, mais les braises de l’agitation couvent encore dans la Soul Society. Tokinada Tsunayashiro, élevé à la tête de son clan après une multitude d’assassinats, a éliminé tous les autres prétendants au titre, a un grand plan pour créer un nouveau Soul King. Ses ambitions sombres sèment bientôt les germes d’une nouvelle guerre totale à travers les royaumes, mais tout n’est pas perdu. Il y a un improbable Soul Reaper qui détient la clé pour désamorcer le conflit: Shuhei Hisagi, capitaine adjoint de la neuvième compagnie et journaliste au Seireitei Bulletin!

Date de vente: 2020-07-07

Prix ​​USA: 14,99 $

Kaguya-sama: L’amour est la guerre, Vol. 15

Par Aka Akasaka

Il s’avère que confesser vos sentiments est la partie facile d’une relation amoureuse… Ensuite, vous devez comprendre comment vous comporter dans une relation. Kaguya se retire derrière le bouclier de glace protecteur qu’elle a construit pour se protéger il y a des années. Miyuki croit que seule une version idéale de lui-même est digne d’amour. Ai / Haski, comme d’habitude, est pris au milieu. Nos deux amants non étoilés vont-ils jamais apprendre à se laisser aller et à être simplement…?

Avant de pouvoir aimer quelqu’un d’autre, vous devez vous aimer.

Pour le public adolescent.

Date de vente: 2020-07-07

Prix ​​USA: 9,99 $

One-Punch Man, vol. 20

Par ONE, Art par Yusuke Murata

Immédiatement avant la grande bataille de la Monster Association, les héros de classe S organisent une réunion de stratégie. Malheureusement, ils ne sont tout simplement pas synchronisés, et quand Amai Mask fait irruption, la situation ne fait qu’empirer. Heureusement, King apparaît juste à temps pour remonter le moral – et c’est aussi une bonne chose, car la grande bataille de monstres commence!

Pour le public adolescent.

Date de vente: 2020-07-07

Prix ​​USA: 9,99 $

Séraphin de la fin, vol. 19

Par Story par Takaya Kagami, Art par Yamato Yamamoto, Storyboards par Daisuke Furuya

Shinoa se bat pour sa vie au quartier général de l’armée des démons où le premier progéniteur, Shikama Doji, essaie de la posséder. La solution de Ferid au problème? Tuez-la avant qu’elle ne se retourne et ne la possède. Avec toutes les pièces en place et la résurrection de la Première presque terminée, les vampires et la section Hyakuya convergent tous les deux sur Shibuya. Pendant ce temps, coincé dans son esprit avec Asuramaru, le passé manquant de Yuichiro lui est finalement révélé.

Classe d’âge T +

Prix ​​USA: 9,99 $

Haikyu !!, vol. 39

Par Haruichi Furudate

C’est Little Giant contre Little Giant dans le match de quart de finale contre Kamomedai, et le Little Giant du passé que Hinata et Korai regardent tous les deux regarde dans les tribunes! Karasuno lutte contre la défense résistante de Kamomedai, car ses bloqueurs sont tout aussi infâmes que ceux de Date Tech, sinon plus! Est-ce que Karasuno trouvera un moyen d’ouvrir un trou dans le mur de Kamomedai?

Pour le public adolescent.

Date de vente: 2020-07-07

Prix ​​USA: 9,99 $

Dr. STONE, Vol. 12

Par Riichiro Inagaki, Art par Boichi

Le royaume des sciences est maintenant dans des eaux inconnues! Motivés à découvrir la signification du message cryptique qu’ils ont intercepté, Senku et quelques privilégiés se préparent pour un long voyage à l’étranger. Et ce qu’ils trouveront au premier arrêt de leur voyage pourrait fournir un indice derrière la mystérieuse pétrification qui a mis fin à la civilisation!

Pour le public adolescent.

ISBN 13 978-1-9747-1529-9

Date de vente: 2020-07-07

Prix ​​USA: 9,99 $

Prix ​​12,99 $ CAN

Dimension 5 x 7 1/2

Format TP / 200 pages / n & b

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Vol. 14

Par Koyoharu Gotouge

L’épée de Tanjiro n’est toujours pas prête. L’escrimeur Haganezuka essaie de se concentrer sur la finition tandis que Tanjiro et ses amis engagent les deux démons de rang supérieur, Hantengu et Gyokko, dans une bataille féroce. Hantengu continue de créer différentes formes pour attaquer les tueurs de démons. Pendant ce temps, le Mist Hashira Tokito retrouve ses souvenirs du passé et affronte Gyokko, mais que vont révéler ces souvenirs?

Pour le public adolescent.

Date de vente: 2020-07-07

Prix ​​USA: 9,99 $



Shojo Beat

Blanche-Neige aux cheveux rouges, Vol. 8

Par Sorata Akiduki

Shirayuki et Zen ont enfin «parler» de leur avenir ensemble. Ensuite, une forte pluie force la fête à se réfugier dans une auberge après avoir vu Sakaki. Mais juste au moment où la nuit tombe, Obi se dérobe!

Pour le public adolescent.

Date de vente: 2020-07-07

Prix ​​USA: 9,99 $

Étoile filante de jour, vol. 7

Par Mika Yamamori

Suzume a déménagé à Tokyo et vit avec son oncle. Suzume et M. Shishio font un voyage ensemble pour la première fois. Mais quelque chose pèse lourdement sur l’esprit de M. Shishio. Pendant ce temps, Suzume est inquiète d’être prise dans une sortie romantique avec son professeur.

Pour le public adolescent.

Date de vente: 2020-07-07

Prix ​​USA: 9,99 $

Prince Freya, vol. 2

Par Keiko Ishihara

Freya trouve sa mascarade en tant que prince Edvard difficile à maintenir tout en luttant contre des nobles tyranniques perfides et sa propre douleur écrasante. Cependant, avec l’aide de son cher ami Alek et de son nouveau tuteur Sir Julian, elle est déterminée à ne pas abandonner. Mais sa nouvelle résolution et sa nature impulsive l’enverront-elles directement dans les mâchoires du danger?!

Pour les adolescents plus âgés.

Date de vente: 2020-07-07

Prix ​​USA: 9,99 $

Un cas d’amour incurable, vol. 4

Par Maki Enjoji

Enfin, le Seigneur des Ténèbres a été vaincu! Attendez, ça ne peut pas être aussi simple!

Nanase est devenue infirmière pour courir après le Dr Kairi Tendo. Nanase apprend que Kairi a demandé à étudier à l’étranger. Elle est choquée par la nouvelle et lui dit qu’elle ne veut pas être séparée, mais la réponse de Kairi la met mal à l’aise!

Pour un public mature.

Date de vente: 2020-07-07

Prix ​​USA: 9,99 $

Aime-moi, Aime-moi pas, Vol. 3

Par Io Sakisaka

Akari commence à voir Kazuomi sous un jour différent. « Mais Kazuomi ne semble pas du tout intéressé par l’amour, et il est très différent du type habituel d’Akari. Rio apprend qu’Akari est attiré par Kazuomi, et l’état d’esprit de Rio fait mal au cœur de Yuna.

Pour le public adolescent.

Date de vente: 2020-07-07

Prix ​​USA: 9,99 $

Takane et Hana, vol. 15

Par Yuki Shiwasu

La mère de Takane arrive de Londres et fait sensation. La grande question est, peut-elle accepter le rôle de Hana dans la vie de Takane? Les choses ne semblent pas prometteuses, mais peut-être qu’un voyage au parc d’attractions peut réparer la relation tendue entre la mère et le fils!

Pour le public adolescent.

Date de vente: 2020-07-07

Prix ​​USA: 9,99 $



VIZ Media

Radiant, Vol. 12

Par Tony Valente

Se rendant à Bôme pour récupérer le Némésis que Grimm a volé, Seth, Melie, Doc et Ocoho sont séparés lors d’affrontements à la fois avec un Némésis et un membre du Mesnie, mangeurs des infectés. Mais ce n’est pas leur seul problème: la présence du Général Inquisiteur Sargon à bord de leur avion laisse à penser qu’une réunion des hauts responsables de l’Inquisition aura bientôt lieu à Bôme, un événement qui ne manquera pas de semer la pagaille sur les Infectés…

Pour le public adolescent.

Date de vente: 2020-07-14

Format: TP / 192 pages / n & b

Persona 5, vol. 3

Par Hisato Murasaki, Basé sur le jeu vidéo d’Atlus

Ann a un nouvel admirateur… en quelque sorte. Son nom est Yusuke Kitagawa et il est un artiste en herbe apprenti au maître peintre Ichiryusai Madarame. Enthousiasmé par la beauté d’Ann, Yusuke est déterminé à l’utiliser comme modèle pour une peinture. Mais un nouveau palais apparaît et il devient vite évident qu’il n’appartient à personne d’autre que Madarame lui-même, qui a plagié l’art de ses élèves pour son propre profit. Yusuke aura-t-il la volonté de se rebeller et de rejoindre Akira et ses amis pour vaincre le peintre maléfique?!

Pour les adolescents plus âgés.

Date de vente: 2020-07-14

Prix ​​USA: 9,99 $

Record of Grancrest War, Vol. 7 (VOLUME FINAL)

Par Original Story par Ryo Mizuno, Story and Art par Makoto Yotsuba, Character Design par Miyu

Tout a été construit à ce point! Les plans de Siluca et Theo, leurs espoirs et leurs rêves – tous vont être mis à l’épreuve dans ce dernier volume. Le mage de génie et le nouveau venu Lord peuvent-ils remporter une dernière victoire, ou est-ce la fin de tout ce qu’ils espéraient accomplir?

Pour un public mature.

Date de vente: 2020-07-14

Prix ​​USA: 9,99 $

Splatoon: Squid Kids Comedy Show, vol. 1

Par Hideki Goto

Les nouveaux Inklings occupent le devant de la scène alors qu’eux et leurs amis se lancent dans des escapades hilarantes dans le monde de Splatoon, la série de jeux vidéo à succès de Nintendo!

Pour tous les âges.

Date de vente: 2020-07-14

Prix ​​USA: 9,99 $



Signature VIZ

Mujirushi

Par Naoki Urasawa

Kamoda fera tout pour gagner rapidement de l’argent, même si cela signifie sauter ses impôts pour emmener sa femme en croisière de luxe. Mais quand un contrôle fiscal aléatoire met sa famille en faillite, Kamoda découvre bientôt que sa femme a fait cette croisière après tout – seulement sans Kamoda ou leur fille Kasumi.

Désespéré de fournir, Kamoda investit dans un plan pour produire en masse des masques de la candidate controversée à la présidentielle américaine Beverly Duncan. Mais une élection terne tue leur potentiel de vente, enterrant Kamoda sous une montagne de masques et de dettes. Au bord du désespoir, Kamoda découvre un signe qui le mène au réalisateur, un fanatique d’art qui jure qu’il peut réaliser tous les rêves de Kamoda et Kasumi.

Pour les adolescents plus âgés.

Date de vente: 2020-07-21

Prix ​​USA: 19,99 $

Mobile Suit Gundam Thunderbolt, Vol. 14

Par Yasuo Ohtagaki, Concept par Hajime Yatate et Yoshiyuki Tomino

L’Alliance Nanyang essaie désespérément d’évacuer leur Psycho Zakus de la base du volcan Taal sous la pression intense des forces attaquantes de la Fédération. Pour couvrir la retraite, Daryl Lorenz et les membres de son équipe tentent de retenir Io Fleming et son unité. Mais cette confrontation allait toujours se résumer à Io et Daryl, dont la rivalité n’a fait que s’intensifier depuis leur duel dans le secteur Thunderbolt. Chacun n’acceptera rien de moins que la destruction totale de l’autre, mais la victoire a toujours un prix…

Pour les adolescents plus âgés.

Date de vente: 2020-07-21

Prix ​​USA: 14,99 $

BEASTARS, Vol. 7

Par Paru Itagaki

Le cerf rouge Louis a toujours été le premier candidat pour le prochain Beastar de la Cherryton Academy, mais maintenant il a abandonné l’école pour diriger une bande de lions! Lorsque son plus grand rival, le loup gris Juno, tente de le convaincre de retourner à l’école, leur relation prend une tournure inattendue. Pendant ce temps, les relations du loup gris Legoshi avec le lapin nain Haru changent également. Vont-ils se rapprocher ou s’éloigner? Ensuite, Legoshi est aveuglé par un énorme et mystérieux assaillant! Quelles nouvelles compétences devra-t-il apprendre pour se protéger, sans parler de ses amis…?

Pour les adolescents plus âgés.

Date de vente: 2020-07-21

Prix ​​USA: 12,99 $

Hell’s Paradise: Jigokuraku, vol. 3

Par Yuji Kaku

Un groupe d’êtres sinistres ont vécu sur cette île pendant plusieurs vies, bricolant et expérimentant sur les humains et la faune locale pour poursuivre les objectifs de leurs sciences sombres. Qui sont ces individus d’un autre monde qui gouvernent cette île magnifique et mortelle et comment Gabimaru parviendra-t-il à les tuer pour atteindre son objectif?

Pour un public mature.

Date de vente: 2020-07-21

Prix ​​USA: 12,99 $

RWBY: The Official Manga, vol. 1

Par Bunta Kinami

Ruby fait ses premiers pas sur la voie de devenir une chasseresse en s’inscrivant à Beacon Academy, désireuse de relever la batterie des tests, défis et difficultés qui suivent. Ruby sait que ses talents la mèneront à son but, mais est-elle prête à affronter Weiss Schnee, rejeton hautain de la Schnee Dust Company?

Pour le public adolescent.

Date de vente: 2020-07-21

Prix ​​USA: 12,99 $

No Guns Life, Vol. 6

Par Tasuku Karasuma

Andy Wachowski était le génie qui a développé la théorie de base de la technologie d’extension. Mais une fois qu’il a vu ce qu’il est advenu de sa création, il s’est retourné contre elle, devenant le chef de l’organisation terroriste anti-Extended Spitzbergen. Maintenant, dans une tentative de contrôler Juzo Spitzbergen menace Tetsuro. Les Resolvers Pepper et Gun Slave Unit Seven de Berühren sont également après Juzo. Juzo a de nombreux cas à traiter maintenant – c’est dommage qu’il ne soit payé pour aucun d’entre eux!

Pour les adolescents plus âgés.

Date de vente: 2020-07-21

Prix ​​USA: 12,99 $

Levius / est, vol. 5

Par Haruhisa Nakata

L’événement principal du tournoi du Southern Slam est le combat pour le titre de Levius contre « l’Empereur », Oliver E. Kingsley, mais Natalia doit d’abord affronter le frère d’AJ Balthus. Zack et Bill sont sur le bord pour aider, mais les expériences de la société Amethyst ont transformé l’adversaire de Natalia en un nouveau type d’arme épouvantable!

Pour les adolescents plus âgés.

Date de vente: 2020-07-21

Prix ​​USA: 12,99 $

Enfants des baleines, vol. 15

Par Abi Umeda

Chakuro, Suou et Shuan sont montés à bord du cuirassé Karcharías dans l’espoir de convaincre Orca de libérer Ouni et Lykos. Mais au lieu de sauver leurs amis, ils sont maintenant pris dans le plan d’Orca de détruire la baleine de boue et tous ses résidents afin de déclencher une apocalypse qui renversera les Nous et créera un monde parallèle où les humains ne ressentiront plus jamais la douleur ou la tristesse. Lorsque les mots s’avéreront inutiles contre le sophisme d’Orca, l’équipe du Mud Whale sera-t-elle obligée de recourir à la violence?!

Pour les adolescents plus âgés.

Date de vente: 2020-07-21

Prix ​​USA: 12,99 $

Dimanche Shonen

Dossier clos, vol. 75

Par Gosho Aoyama

Conan et Rachel découvrent que quelqu’un se fait passer pour le détective Moore et fait de bonnes actions… mais pourquoi? Une série de notes menaçantes laissées sur les voitures donne au détective Chiba la chance de résoudre un cas aux côtés de son béguin pour l’enfance, la nouvelle recrue de la police Naeko Miike. Et une mort choquante lors d’une fête de mariage révèle un secret surprenant. Mais lorsque l’enquête de Conan sur le mariage le conduit à un détective infiltré travaillant sur la même affaire, il se retrouve sur la piste d’un mystère encore plus grand…

Pour les adolescents plus âgés.

Date de vente: 2020-07-14

Prix ​​USA: 9,99 $

RIN-NE, vol. 34

Par Rumiko Takahashi

Lorsque certains frais d’exorcisme tardif sont finalement déposés sur le compte de Rinne, il informe Sakura qu’il lui remboursera toutes ses dettes. Pendant ce temps, après une dispute avec ses parents sur sa carte de crédit, Ageha s’enfuit pour rester chez Rinne! Lorsque Sakura entend parler des nouveaux modes de vie, elle a la mauvaise impression… Rinne peut-elle la remettre en ordre?

Pour les adolescents plus âgés.

Date de vente: 2020-07-14

Prix ​​USA: 9,99 $