Vivre avec des enfants n’augmente pas le risque de coronavirus grave chez les adultes, selon une étude

Les adultes vivant avec des enfants ne sont pas plus susceptibles de contracter un cas grave de Covid-19 que ceux qui ne le sont pas – que les enfants soient scolarisés ou non, selon une étude. Un projet de recherche majeur sur plus de 12 millions de Britanniques à partir de février en août, les adultes vivant avec des enfants âgés de 11 ans et moins ne courent pas un plus grand risque d’infection – tandis que ceux qui ont des enfants entre 12 et 18 ans sont 8% plus susceptibles d’être infectés. Cependant, en ce qui concerne les cas graves de Covid – que conduire à une hospitalisation ou à la mort – vivre avec des enfants ne fait aucune différence, quel que soit leur âge, selon l’étude. Dernières nouvelles et analyses de la newsletter i L’étude ne s’est pas spécifiquement penchée sur l’impact des enfants scolarisés – une politique qui, notent les chercheurs , implique un large éventail de considérations.Pas de différence si à l’écoleLe National Education Union a appelé à la fermeture des écoles en Angleterre – mais les groupes de directeurs sont actuellement en désaccord (Photo: Ben Birchall / PA Wire) Mais il a constaté que th Il n’y a pas eu de changement dans le risque que les enfants infectent des adultes à la maison pendant les périodes où les écoles étaient ouvertes et quand elles étaient fermées – ce qui a renforcé les arguments en faveur de leur maintien. «Il n’y a aucun préjudice ni avantage net à vivre avec des enfants d’âge scolaire – c’est le message à retenir « , a déclaré le professeur Liam Smeeth, de la London School of Hygiene & Tropical Medicine. » Et il n’y a aucun avantage net à avoir des enfants à l’école et à revenir à la maison, ni de mal net. C’est important, mais ce n’est bien sûr qu’un des aspects potentiels que les décideurs doivent prendre en compte », a-t-il déclaré.« Cette étude apporte un aspect à une partie de cette équation. Cela joue un rôle dans cela, mais ce n’est qu’un aspect », a ajouté le professeur Smeeth. Lire la suite « Cela peut devenir très solitaire »: les étudiants réagissent au fait d’être l’un des seuls groupes à ne pas faire face à de nouvelles restrictions de verrouillage Libération accélérée L’étude a été publiée sur le site Web de recherche Medrxiv avant qu’elle ne soit examinée par des pairs, car les chercheurs souhaitaient Il a constaté que les adultes de moins de 65 ans vivant avec des enfants âgés de moins de 11 ans ne présentaient pas de risques accrus d’infection enregistrée, d’hospitalisation liée à Covid-19 ou d’admission en unité de soins intensifs (USI). En outre, ils étaient environ 25% moins susceptibles de mourir de Covid-19 que les personnes vivant sans enfants. Cependant, il est important de noter que les adultes avec enfants étaient également moins susceptibles de mourir de causes autres que Covid-19 au cours de la période d’étude, avec un risque inférieur de 32% – en partie parce que les personnes avec enfants ont tendance à avoir des modes de vie plus sains. Par exemple, boire et fumer moins: les personnes ayant des enfants âgés de 12 à 18 ans avaient un risque d’infection 8% plus élevé mais pas de risque accru d’hospitalisation, d’admission aux soins intensifs ou de décès dû à Covid-19. Ils étaient également moins susceptibles de mourir de causes non-Covid-19 pendant la période d’étude.

